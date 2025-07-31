На конференции в Нью-Йорке представители арабских стран и Европейского союза подписали декларацию с призывом к ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа и передать оружие Палестинской автономии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Катар, Саудовская Аравия, Египет и другие участники конференции по "решению о двух государствах" выразили поддержку инициативе, предполагающей, что ХАМАС добровольно уйдёт из Газы и передаст контроль над регионом Палестинской автономии. Это должно стать частью процесса по возобновлению концепции сосуществования двух государств.

Призыв от имени Палестинской автономии озвучил премьер-министр Мухаммед Мустафа, заявив о готовности принять международную миссию для восстановления и обеспечения безопасности в регионе.

Семистраничная декларация, поддержанная также Евросоюзом и Лигой арабских государств, планируется к утверждению в ООН к сентябрю. Ожидается, что к документу присоединятся и другие страны.

Министр по европейским делам Франции Жан-Ноэль Барро назвал принятие декларации "историческим и беспрецедентным шагом".

Также в ходе форума 15 западных стран во главе с Францией выступили за международное признание независимого Палестинского государства и потребовали от ХАМАС немедленного освобождения израильских заложников. В документе подчёркивается необходимость прекратить военные действия, продолжающиеся почти два года, и уделить внимание тяжёлой гуманитарной ситуации в Газе.