На осушенном дне Аральского моря начался осенний этап лесомелиоративных работ, реализуемых в рамках поручения Главы государства по созданию саксауловых насаждений на площади 1,1 млн гектаров до 2025 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минэкологии.

Это масштабный экологический проект, направленный на восстановление территории, пострадавшей от одной из крупнейших экологических катастроф современности.

Общая площадь осушенного дна Арала составляет около 6 млн гектаров, и почти половина — 2,8 млн гектаров — приходится на Казахстан. Лесомелиоративные мероприятия призваны снизить пылевое воздействие на населённые пункты, восстановить деградированные земли и сформировать устойчивые природные экосистемы, способные стабилизировать климатические условия региона.

С 2021 по 2025 годы на осушенной территории выполнены работы на площади 792 тысяч гектаров. За этот период было высеяно более 2 тысяч тонн семян саксаула и других галофитных растений, а также высажено почти 49 миллионов саженцев. Только по итогам весны 2025 года посев произведён на площади 120 тысяч гектаров, ещё 11,8 тысячи гектаров заняты посадками саженцев.

Дополнительно проведены работы на участках, где растения прижились не полностью. На площади свыше 13 тысяч гектаров высажено 4 миллиона саженцев — эти работы выполнены силами местных органов на региональном уровне. Сейчас в области продолжается лесоразведение на площади 100 тысяч гектаров. Из них 15 тысяч гектаров занимают новые посадки саксаула, что составляет 4,5 миллиона молодых растений.

На сегодняшний день из временных питомников уже выкопано 4,3 миллиона саженцев саксаула — это более 95% от необходимого количества. На площади 8 тысяч гектаров работы по их посадке полностью завершены.

Чтобы обеспечить проект качественным посадочным материалом, в Казалинске завершено строительство нового питомника площадью 33 гектара, реализованного при поддержке Всемирного банка. Его мощность составит до 3 миллионов сеянцев саксаула и галофитных кустарников в год. Дополнительно под научным сопровождением планируется создать ещё один питомник непосредственно на осушенном дне. Растения, выращенные в естественных аридных условиях, будут лучше адаптированы к суровому климату региона, что повысит эффективность лесных культур.

Для дальнейшей охраны лесных массивов, развития биоразнообразия и системного продолжения работ планируется создание нового Республиканского государственного учреждения — лесного природного резерватa "Арал орманы", которое войдет в структуру Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.