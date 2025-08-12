В Арале, Кызылординской области, Нурболат Бисембаев успешно развивает свой бизнес по изготовлению мебели. С 2021 года он занимается производством домашней мебели, а в этом году, получив льготный кредит по программе "Ауыл аманаты", расширил свой небольшой цех. Корреспондент BAQ.KZ пообщался с мастером и узнал, с чего начался его путь в предпринимательстве.

Фото из личного архива Нурболата Бисембаева

Нурболат Бисембаев родился и вырос в Арале. С 2021 года он начал заниматься изготовлением мебели на заказ. Сначала мастер собирал и устанавливал мебель, купленную в магазинах, но вскоре столкнулся с проблемой: стандартные размеры готовой продукции не подходили для современных домов с высокими потолками.

"Мебель из магазинов не всегда подходит для нынешних домов. Чаще всего её высота составляет 2,10-2,30 м, тогда как современные дома имеют потолки около 3 метров и выше. Из-за этого остаётся пустое пространство", – объясняет мастер.

Фото из личного архива Нурболата Бисембаева

Сначала он заказывал распил материалов в работающих в селе цехах и там же изготавливал мебель. Позже открыл небольшой цех у себя дома. В прошлом году Бисембаев подал заявку на участие в проекте "Ауыл аманаты" и на получение льготного кредита.

"Нам были нужны необходимые инструменты и деревообрабатывающее оборудование, поэтому я начал искать возможность взять кредит под низкий процент. В 2024 году подал заявку на участие в программе "Ауыл аманаты" и на получение льготного займа под 2,5%. Сначала мы подготовили бизнес-план, прошли рассмотрение комиссии, и наш кредит был одобрен. В феврале этого года я получил средства", – рассказал он.

Мастер оформил кредит на 5 лет, сумма составила более 6 миллионов тенге. По его словам, предусмотрены и полугодовые каникулы по выплатам. Сейчас он погашает кредит вовремя.

"Если смотреть на кредиты в банках второго уровня, процентная ставка там очень высокая. Например, если взять 6 миллионов тенге на 5 лет, возвращать придётся почти вдвое больше. "Ауыл аманаты" – отличная возможность для тех, кто только начинает бизнес. 2,5% – это доступно для малого предпринимательства, а переплата получается незначительной. Для меня эта программа стала огромной поддержкой", – отметил Бисембаев.

Фото из личного архива Нурболата Бисембаева

Сегодня в его цехе работают три человека. Помимо мебели для кухни, прихожей, спальни и детских комнат, здесь изготавливают столы и стеллажи для организаций. Материалы поставляют из Актобе, Костаная и Туркестана, а заказы приходят со всех регионов страны. Для удалённых клиентов мастер подготавливает подробные чертежи, чтобы мебель было легко собрать, а для заказчиков поблизости выезжает на замер и проектирует изделия прямо на месте с учётом пожеланий клиента.

Нурболат Бисембаев советует при выборе мебели обращать внимание на качество материалов.

Программа "Ауыл аманаты" – государственная инициатива по поддержке сельских жителей и кооперативов. Её цель – вовлечение населения в агробизнес, стимулирование развития сёл и увеличение доходов путём предоставления льготных кредитов.