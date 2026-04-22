Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о ключевой роли водной безопасности для региона и результатах по восстановлению Северного Арала, выступая на саммите RES 2026 в Астане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что вопросы воды напрямую связаны с будущим Центральной Азии.

«Водная безопасность является вопросом исключительной важности как для Казахстана, так и для всей Центральной Азии. Наше будущее зависит от рационального и справедливого управления этим жизненно важным ресурсом. Аральское море и по сей день сурово напоминает нам о последствиях нерациональной политики, а также о том, чего можно достичь благодаря решительным и научно обоснованным действиям», — заявил Токаев.

Президент отметил, что Казахстану удалось добиться ощутимых результатов в восстановлении экосистемы.

«На сегодня нам удалось восстановить около 36 процентов Северного Арала, улучшив качество воды, увеличив рыбные запасы и повысив уровень жизни населения», — подчеркнул он.

По его словам, работа в этом направлении продолжается на международном уровне.