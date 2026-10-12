Арена на 2500 зрителей готова на 93%: что еще строят в Кызылорде

В Кызылорде почти достроили спорткомплекс «Кызылорда Арена» с 50-метровым бассейном и залом на 2500 зрителей. Параллельно в городе возводят сразу четыре медицинских объекта, среди них больница на 300 коек, новый перинатальный центр и поликлиника.

Арена для международных турниров

«Кызылорда Арена» займет 26 тысяч квадратных метров и будет состоять из девяти блоков. Главное в ней это 50-метровый плавательный бассейн и зал на 2500 мест, где можно проводить международные соревнования.

Кроме них, в комплексе будут тренировочные залы и конференц-зал на 150 мест для форумов и собраний. Строит арену ТОО «Aspan Holding», работы выполнены на 93%.

Больница с химиотерапией и лучевой терапией

Самый крупный медицинский объект это многопрофильная больница на 300 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену. Ее площадь 57 тысяч квадратных метров, строит товарищество «Мелиоратор».

В больнице будут приемное, реанимационное, физиотерапевтическое отделения, отделения химиотерапии и радиотерапии, операционные блоки. Рядом разместятся поликлиника, пансионат, столовая, конференц-зал и административное отделение. Больницу обещают оснастить современной техникой для диагностики и лечения.

Медцентр на левом берегу

На левом берегу строят многопрофильное медицинское учреждение на 500 мест. Там будут принимать пациентов амбулаторно, проводить диагностику и лечить в дневном стационаре на 50 коек.

В учреждении откроют отделения общей врачебной практики и акушерско-гинекологической помощи, педиатрии, специализированной и экстренной помощи, профилактики и школьной медицины. Предусмотрены аптека, центральное стерилизационное отделение, зона хранения медицинских отходов, учебные кабинеты, аудитория на 50 мест и конференц-зал на 200 мест.

Для мам и малышей

В Парке Первого Президента строят перинатальный центр на 200 мест. В нем будут помогать матерям и детям, работать будут приемное, стационарное, диагностическое, операционное, реанимационное и административное отделения и лаборатория.

В микрорайоне Титов возводят городскую поликлинику №5. Она сможет принимать 400 посетителей за смену.

Ход работ на всех объектах проверил аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев.