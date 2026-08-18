Более 20 тысяч студентов не получили общежития: отразится ли это на ценах квартир

Перед началом нового учебного года рынок аренды жилья традиционно оживляется: в крупные города приезжают иногородние студенты, которым необходимо найти жилье. Однако статистика показывает, что связывать рост стоимости аренды исключительно со студенческим спросом нельзя. Цены растут практически весь год, тогда как проблема с местами в общежитиях действительно заставляет десятки тысяч студентов искать другие варианты проживания, передает BAQ.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Аренда за год подорожала на 14,2%

По данным Бюро национальной статистики, в июле 2026 года средняя стоимость аренды благоустроенного жилья в Казахстане достигла 5,1 тыс. тенге за квадратный метр.

Таким образом, аренда квартиры площадью 35 кв. метров в среднем обходилась примерно в 179,7 тыс. тенге в месяц.

За год стоимость аренды выросла на 14,2%. Причем статистика показывает, что рост не ограничивается периодом перед началом учебного года. Если в июле–августе 2025 года годовое удорожание составляло 8,2–8,5%, то впоследствии показатели стали двузначными.

Это говорит о том, что приезд студентов может усиливать спрос на отдельные категории жилья в августе и сентябре, особенно в университетских городах, однако сам по себе не объясняет общее подорожание аренды.

Алматы и Астана остаются самыми дорогими

Особенно чувствителен жилищный вопрос в мегаполисах, куда приезжает большое количество студентов.

В Алматы стоимость аренды в июле приблизилась к 6 тыс. тенге за квадратный метр. Квартира площадью 35 квадратных метров в среднем обойдется примерно в 208,6 тыс. тенге.

В Астане показатель составляет около 5,8 тыс. тенге за квадратный метр, или порядка 202,9 тыс. тенге за аналогичную квартиру.

Однако сильнее всего за год аренда подорожала не в мегаполисах. В Павлодаре рост составил 39,2%, а в Петропавловске – 32,8%. В Кызылорде цены увеличились на 17,6%, в Астане – на 15,5%, Алматы – на 15%.

Более 360 тысяч студентов учатся вдали от дома

Студенческий спрос при этом остается заметным фактором рынка жилья.

На начало 2025/2026 учебного года в Казахстане насчитывалось 364,5 тыс. студентов вузов, обучающихся не по месту постоянного проживания.

Более трети из них – 130,9 тыс. человек – учились в Алматы. Причем эта статистика не включает учащихся колледжей.

Из всех иногородних студентов вузов 115,6 тыс. заявили о потребности в общежитии. Места получили 95,3 тыс., или 82,4%.

Еще 20,4 тыс. студентов остались без общежития, несмотря на заявленную потребность.

Остальные почти 249 тыс. иногородних студентов решали жилищный вопрос иначе – могли снимать жилье, жить у родственников, иметь собственное жилье или пользоваться другими вариантами размещения.

В Алматы более 100 тысяч иногородних студентов живут вне общежитий

Наиболее заметен потенциальный студенческий спрос на жилье в Алматы.

На начало прошлого учебного года в городе учились 130,9 тыс. иногородних студентов вузов, однако в общежитиях разместились только 30,7 тыс.

Получается, более 100 тыс. иногородних студентов жили вне студенческих общежитий. Это не означает, что все они арендовали квартиры: часть могла жить с родственниками, в собственном жилье, хостелах или использовать другие варианты.

При этом 10,8 тыс. студентов непосредственно заявляли о необходимости получить место в общежитии, но не получили его.

Что происходит в регионах

Проблема существует не только в Алматы.

В Астане общежитие требовалось 23,5 тыс. студентов. Без места остались около 1,7 тыс. человек, или 7,2% нуждающихся.

В Актюбинской области ситуация заметно сложнее: из 8 тыс. нуждавшихся место не получили 3,9 тыс. студентов. В Павлодарской области без общежития осталась 1 тыс. из 3,1 тыс. нуждающихся.

В то же время, согласно статистике, потребность была полностью обеспечена в Алматинской, Атырауской, Жетысуской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.

Общежитий стало больше, но студентов тоже

По данным Министерства науки и высшего образования, с 2018 по 2025 год в Казахстане ввели 281 общежитие более чем на 72 тыс. мест. Из них для студентов вузов построили 182 общежития на 51,3 тыс. мест.

За это время ситуация с обеспеченностью действительно улучшилась.

В 2018/2019 учебном году без места оставались 23,1% студентов, заявивших о потребности в общежитии. В 2025/2026 учебном году показатель снизился до 17,6%.

В абсолютных цифрах количество таких студентов сократилось с 23,7 тыс. до 20,4 тыс.

Однако одновременно значительно выросло само число иногородних студентов. С 2018 года оно увеличилось с 209,5 тыс. до 364,5 тыс. человек – на 74%.

Поэтому строительство новых общежитий пока не позволило полностью закрыть потребность.

Могут ли студенты разогнать цены на аренду

Сотни тысяч иногородних студентов, особенно в Алматы и Астане, формируют значительный потенциальный спрос на жилье. В конце лета этот фактор может усиливать конкуренцию за недорогие квартиры, комнаты, хостелы и другое временное жилье.

Однако статистика цен не позволяет утверждать, что именно студенты являются основной причиной удорожания аренды. Рост наблюдается на протяжении всего года и выходит далеко за рамки традиционного августовско-сентябрьского сезона.

При этом сохраняющийся дефицит общежитий означает, что часть студентов ежегодно продолжает выходить на обычный рынок жилья. И пока число иногородних учащихся растет быстрее, чем возможности студенческой инфраструктуры, этот дополнительный спрос будет сохраняться.