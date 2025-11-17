В 2025 году рынок жилья в Казахстане продолжает дорожать. По данным аналитических сервисов, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке страны приблизилась к 404 тысячам тенге, а в новостройках – к 555 тысячам. В ряде регионов рост цен за год достиг 11%, а аренда в крупных городах стабилизировалась в диапазоне 230-250 тысяч тенге за однокомнатную квартиру.

На фоне удорожания и повышения нагрузки на семейные бюджеты все чаще звучит вопрос: что сегодня выгоднее – брать ипотеку или снимать жильё в аренду? Подробнее разобрали в материале BAQ.KZ.

Астана – пример, на который смотрит весь рынок

В Астане продолжается рост цен на недвижимость и арендные ставки. По данным аналитиков, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в октябре 2025 года составила около 649 тысяч тенге, на первичном рынке – около 582 тысяч тенге. При этом арендные ставки за год выросли на 8,5%.

Согласно исследованиям, средняя арендная ставка по городу составляет 4600 тенге за квадратный метр в месяц. В массовых объявляениях можно найти однокомнатные квартиры за 120-150 тысяч тенге в месяц, в то время как в премиум-районах аренда достигает 250-300 тысяч тенге и выше.

По словам экономиста Бауыржана Искакова, при выборе между арендной и покупкой квартиры важно учитывать не только текущие платежи, но и потенциальный рост стоимости жилья, а также психологические и финансовые аспекты.

"Если рассматривать квартиру площадью 50 квадратных метров, то при аренде по средней ставке в 4600 тенге за квадратный метр в месяц расходы составят около 230 тысяч тенге в месяц, или почти 2,76 миллиона тенге в год. За пять лет общие затраты на аренду достигнут около 13,5-14 миллионов тенге, при этом квартира остается вне собственности", — пояснил эксперт.

Сравнивая с программой льготной ипотеки 7-20-25 (ставка 7%, первоначальный взнос 20%), покупка той же квартиры обойдется около 29,1 миллиона тенге. При этом первоначальный взнос составит 5,82 миллиона, а сумма кредита примерно 23-24 миллиона тенге. Ежемесячный платеж по ипотеке около 200 тысяч тенге, что в год даёт примерно 2,4 миллиона тенге, а за пять лет почти 12 миллионов, плюс первоначальный взнос.

"Через пять лет владелец квартиры уже имеет недвижимость в собственности, и при росте цен на это позволяет накопить капитал. Аренда же остается более гибким вариантов: можно сменить район или тип жилья, однако все расходы уходят без накопления собственности", — добавил экономист.

Он также отметил риски: при ипотеке с плавающей ставкой или росте стоимости обслуживания платежи могут увеличиться, а замедление рынка недвижимости снизит выгоду от владения. При аренде рост цен на жилье может приводить к увеличению арендной ставки, как это произошло за последний год – рост почти на 8.5%.

Однозначного ответа нет – всё зависит от горизонта

К общей национальной картине добавляет контекст финансовый аналитик Расул Рысмамбетов. По его словам, подход к вопросу должен быть не только арифметическим, но и стратегическим.

"На самом деле, однозначного ответа здесь нет, так как всё зависит от горизонта и цели. Если человек планирует жить в квартире 10 и более лет, покупка может оказаться оправданной, потому что вы фиксируете цену на жильё, защищаетесь от роста аренды и постепенно накапливаете капитал. Одно если горизонт короткий 3-5 лет, или есть вероятность переезда, тогда аренда экономически рациональнее. Вы не берёте на себя проценты, ремонт, налоги и риски падения ликвидности", — говорит экономист.

По его словам, на решение часто влияет даже не рынок жилья, а стабильность занятости.

"Как ни странно, важно смотреть на свою работу и её перспективность. Часто люди годами перерабатывают на нелюбимой работе, игнорируя выгодные предложения в других городах только из-за ипотеки", — отмечает Расул Рысмамбетов.

Казахстан, как отмечает экономист, по прежнему находится в фазе дефицита жилья, поэтому рост цен продолжается.

"Примерно за год прирост составил 5-8%, в отдельных городах и районах до 11%. Но я бы не говорил, что рынок перегрет. Аренда сейчас относительно стабилизировалась. Доходность от сдачи жилья в Казахстане составляет в среднем 10-11% годовых, но это валовая цифра без учета ремонта, простоев и сезонных колебаний. Так что для многих аренда может быть выгоднее покупки. Возьмём пример, когда квартира площадью 50 метров стоит около 20 миллионов тенге. Её аренда около 200 тысяч тенге в месяц, то есть 2,4 миллиона в год. Если квартира дорожает на 6-7% в год, то прирост капитала в районе 1,2 миллиона тенге. Но ипотека, проценты и дополнительные расходы быстро могут съесть эту разницу. Поэтому, если человек не собирается жить в этом жилье 10-15 лет, аренда часто оказывается более рациональной стратегией", — резюмировал аналитик.

В итоге, как показывают цифры и расчёты экспертов, однозначного ответа "купить или снимать" нет. Все зависит от финансовых возможностей, горизонта планирования и готовность брать на себя обязательства. Рынок жилья в Казахстане продолжается меняться, цены растут, а условия могут измениться быстрее, чем мы ожидаем. Так что остаётся главный вопрос: что будет выгоднее именно вам завтра – стать плательщиком или остаться арендатором?