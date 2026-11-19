В Астане растёт стоимость аренды коммерческой недвижимости. В зависимости от расположения помещения предприниматели платят от 8 до 20 тысяч тенге за квадратный метр в месяц. Почему дорожает аренда, какие помещения пользуются наибольшим спросом и чего ожидать от рынка в ближайшее время, корреспондент BAQ.KZ узнал у эксперта по недвижимости.

Почему растут цены на коммерческую недвижимость

По словам агента по недвижимости Esentay Real Estate Батыржана Кутжанова, одна из главных причин подорожания аренды – активное развитие столицы.

С увеличением численности населения растёт потребность в магазинах, аптеках, офисах и других коммерческих объектах. Это, в свою очередь, влияет на спрос и стоимость помещений.

– Город растёт, людей становится больше, увеличивается спрос, появляются новые предложения. Развивается инфраструктура, поэтому растёт и стоимость коммерческой недвижимости, – пояснил эксперт.

При этом спрос на помещения различается в зависимости от района. В новых жилых массивах предприниматели чаще ищут площади для продуктовых магазинов и аптек, тогда как в центральной части города востребованы офисные помещения.

Однако найти подходящий объект по приемлемой цене бывает непросто.

Сколько стоит аренда коммерческих помещений

По оценке Батыржана Кутжанова, средняя стоимость аренды коммерческой недвижимости в Астане составляет от 8 до 12 тысяч тенге за квадратный метр в месяц.

– Если брать топовые локации, стоимость начинается от 12 тысяч тенге и выше. В отдалённых районах аренда может составлять до 8 тысяч тенге за квадратный метр. Всё зависит от расположения объекта, – рассказал Кутжанов.

Наиболее дорогие помещения расположены в центральной части столицы, в том числе вдоль проспектов Мәңгілік Ел и Туран, а также улиц Достык и Сарайшык.

– В так называемом золотом квадрате Астаны коммерческие помещения могут сдаваться по 20 тысяч тенге за квадратный метр в месяц. Здесь большое значение имеют расположение, первая линия и то, для какого бизнеса предназначено помещение, – отметил специалист.

Будет ли аренда дорожать дальше

По мнению эксперта, в ближайшее время существенного снижения арендных ставок ожидать не стоит.

Батыржан Кутжанов прогнозирует дальнейший рост стоимости коммерческой недвижимости, хотя его темпы могут замедлиться.

– Как эксперт по недвижимости, я вижу положительную динамику роста цен. Возможно, они будут расти не такими большими темпами, но однозначно продолжат увеличиваться. Город развивается, население растёт, инфраструктура расширяется, а вместе с этим увеличивается спрос. Поэтому снижения стоимости аренды я не ожидаю, – говорит он.