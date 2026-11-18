Сотни тысяч гектаров, годами остававшихся без дела, возвращают в хозяйственный оборот. Теперь на этих территориях планируют строить заводы, логистические комплексы и туристические объекты, которые должны обеспечить региону около 700 новых рабочих мест.

В Алматинской области неиспользуемые земли постепенно обретают новых хозяев и новое назначение. С 2022 года государству удалось вернуть 563,9 тыс. гектаров участков, которые прежде не использовались по целевому назначению.

Вместе с землями, уже числившимися в земельном фонде, в сельскохозяйственный оборот вовлечено 585,2 тыс. гектаров. Из них 240,4 тыс. гектаров передали сельхозтоваропроизводителям: 9,8 тыс. гектаров составляют пашни, еще 230,6 тыс. – пастбища. Отдельно 291,7 тыс. гектаров выделили для выпаса скота жителям сельских населенных пунктов, а 53,1 тыс. гектаров отвели под инвестиционные проекты.

Но возвращение земли в государственную собственность – лишь половина дела. Важно, чтобы она не превратилась в очередную строку земельного отчета, а начала работать на экономику региона.

Именно с этим связаны пять инвестиционных проектов общей стоимостью 60,2 млрд тенге. Они охватят промышленность, сельское хозяйство, логистику, переработку и туризм. Ожидается, что благодаря их реализации появится около 700 рабочих мест.

Самый крупный проект – сыроваренный завод в городе Қонаев. В его строительство намерены вложить 35,2 млрд тенге, предусмотрено создание 250 рабочих мест.

Еще одно производство появится в городе Алатау. Здесь планируют открыть предприятие по выпуску гибкой упаковки стоимостью 11,7 млрд тенге. После выхода на полную мощность оно обеспечит работой 120 человек.

В Илийском районе собираются построить производственно-логистический комплекс за 7 млрд тенге. В Енбекшиказахском районе намерены запустить завод по производству базальтовой ваты стоимостью 5 млрд тенге, где смогут трудоустроиться до 100 человек.

Туристическое направление представит зона отдыха Alatau Eco Resort. Ее строительство запланировано в Қонаеве, стоимость проекта оценивается в 1,3 млрд тенге.

При этом возвращение заброшенных участков – не разовая кампания. В управлении земельных отношений области подчеркивают, что выявление неиспользуемых территорий и их возврат государству остаются на постоянном контроле.

Как рассказал руководитель управления земельных отношений Алматинской области Аманжол Абдрахманов, для поиска таких участков используют космический мониторинг и платформу JerInSpectr.

«Данные, полученные из космоса, в первую очередь направляются в районные и городские акиматы, где проводится их проверка. Если факт неиспользования земельного участка подтверждается, землепользователю выдается предписание об устранении нарушений. В случае невыполнения установленных требований вопрос возврата земельного участка рассматривается в порядке, предусмотренном законодательством», — отметил Абдрахманов.

Таким образом, у земель, которые годами оставались вне хозяйственного оборота, появляется шанс на вторую жизнь. Теперь главный вопрос – насколько быстро заявленные инвестиционные планы превратятся в работающие предприятия, а обещанные рабочие места — в реальные вакансии