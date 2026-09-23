Аренда квартир в Казахстане резко подорожала: где цены выросли сильнее всего

Аренда квартир в Казахстане заметно подорожала за период с 18 августа по 20 сентября. В некоторых городах стоимость жилья выросла сразу на четверть, причем сильнее всего прибавили в цене трехкомнатные квартиры. Наибольший рост зафиксирован в Кокшетау. Здесь аренда трехкомнатной квартиры увеличилась с 200 тыс. до 250 тыс. тенге — сразу на 25%. Двухкомнатные квартиры подорожали на 15%, однокомнатные — на 12,1%.

В Павлодаре аренда однокомнатных квартир выросла с 150 тыс. до 180 тыс. тенге, или на 20%. Двухкомнатные прибавили 25% и теперь стоят около 250 тыс. тенге. В Талдыкоргане стоимость трехкомнатных квартир увеличилась с 180 тыс. до 220 тыс. тенге — на 22,2%. Двухкомнатные подорожали на 13,3%. Рост цен также зафиксирован в Жезказгане, Караганде, Костанае, Семее и Кызылорде. В Алматы стоимость аренды выросла по всем категориям. Однокомнатные квартиры подорожали с 220 тыс. до 230 тыс. тенге, двухкомнатные — с 340 тыс. до 350 тыс. тенге.

Сильнее всего выросла цена на трехкомнатные квартиры — с 450 тыс. до 500 тыс. тенге, или на 11,1%. В Астане за месяц подорожали однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Аренда однушки выросла с 240 тыс. до 250 тыс. тенге, двушки — с 320 тыс. до 350 тыс. Трехкомнатные квартиры по-прежнему стоят около 500 тыс. тенге. Снижение стоимости зафиксировано только в одной категории — на трехкомнатные квартиры в Петропавловске. Их аренда подешевела с 220 тыс. до 200 тыс. тенге, или на 9,1%. При этом однокомнатные квартиры в городе подорожали со 130 тыс. до 140 тыс. тенге, а двухкомнатные — со 167,5 тыс. до 170 тыс.

В Таразе и Туркестане цены на аренду за рассматриваемый период не изменились. Самая высокая стоимость аренды трехкомнатных квартир сейчас отмечается в Алматы и Астане — по 500 тыс. тенге в месяц. Самые доступные варианты остаются в Таразе: однокомнатная квартира в среднем стоит 90 тыс. тенге, двухкомнатная — 120 тыс., трехкомнатная — 150 тыс. тенге.