Почти 6 млн тенге спрятали в крупе: таксист сорвал схему мошенников

В Павлодарской области таксист помог вернуть пенсионерке 5 млн 970 тыс. тенге, которые она передала телефонным мошенникам. Водитель обнаружил деньги в посылке, которую должен был доставить в Алматы, и обратился в полицию.

История началась на одной из автомоек. Таксист получил посылку для доставки в Алматы. В дороге он заметил, что из сумки высыпается крупа, и решил проверить содержимое. Внутри мужчина обнаружил крупную сумму денег.

Заподозрив неладное, водитель не стал доставлять посылку и сообщил о находке полицейским. Сотрудники Северного отдела полиции установили владелицу денег и выяснили обстоятельства произошедшего.

Пенсионерку убедили отдать почти 6 млн тенге

Как оказалось, жительнице Павлодарской области сначала позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками энергоснабжающей организации. Под предлогом замены электросчетчика они получили от нее код из SMS.

Позже женщине позвонили другие злоумышленники, которые представились сотрудниками «электронного правительства». Они сообщили, что якобы на ее имя оформили кредит, и убедили передать наличные для его «закрытия».

В результате пенсионерка отдала 5 млн 970 тыс. тенге курьеру. Тот, в свою очередь, передал пакет таксисту для отправки в Алматы.

Благодаря действиям водителя и полицейских деньги удалось перехватить и в полном объеме вернуть пенсионерке.

Женщина поблагодарила сотрудников полиции Жеңіса Еркіна и Ернура Жақсылықова, а также таксиста, который обратил внимание на подозрительную посылку.

Полиция напоминает казахстанцам не сообщать посторонним коды из SMS, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию.