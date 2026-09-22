Четверо подростков попали в ДТП в Жезказгане: есть погибший

Жуткая авария с участием подростков произошла в Жезказгане. В результате ДТП погиб школьник, ещё двое несовершеннолетних оказались в больнице. По предварительным данным, автомобиль BMW двигался по улице Шолохова, когда водитель не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В салоне находились четверо подростков — 17-летний юноша, двое 16-летних пассажиров и 13-летний мальчик.

От полученных травм младший пассажир скончался на месте. После столкновения ребёнок оказался зажат в салоне автомобиля. Для его деблокирования спасатели использовали специальную технику. На место выезжали девять сотрудников ДЧС и две единицы техники.

Управлением полиции города Жезказган по факту ДТП на улице Шолохова начато досудебное расследование. По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и допустил столкновение с опорой ЛЭП. В результате несовершеннолетний пассажир скончался на месте, еще двое участников доставлены в больницу. Расследование продолжается. Ход расследования находится на контроле, — сообщили в ДП области Улытау.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.