Четверо подростков попали в ДТП в Жезказгане: есть погибший
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жуткая авария с участием подростков произошла в Жезказгане. В результате ДТП погиб школьник, ещё двое несовершеннолетних оказались в больнице. По предварительным данным, автомобиль BMW двигался по улице Шолохова, когда водитель не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В салоне находились четверо подростков — 17-летний юноша, двое 16-летних пассажиров и 13-летний мальчик.
От полученных травм младший пассажир скончался на месте. После столкновения ребёнок оказался зажат в салоне автомобиля. Для его деблокирования спасатели использовали специальную технику. На место выезжали девять сотрудников ДЧС и две единицы техники.
Управлением полиции города Жезказган по факту ДТП на улице Шолохова начато досудебное расследование. По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и допустил столкновение с опорой ЛЭП. В результате несовершеннолетний пассажир скончался на месте, еще двое участников доставлены в больницу. Расследование продолжается. Ход расследования находится на контроле, — сообщили в ДП области Улытау.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 22 сентября
- Две сестры и их мужья организовали притон в нескольких ЖК Астаны
- Аким Актюбинской области раскритиковал подрядчика из-за задержки строительства моста
- Иран предложил региональный план по борьбе с обмелением Каспийского моря
- Учиться как в НИШ: смогут ли обычные школы Казахстана перенять опыт ведущих школ