Аренда съедает почти всю зарплату: в Испании миллионы людей вышли на забастовку из-за жилья

Более 3 млн испанцев 11 ноября приняли участие во всеобщей забастовке против жилищного кризиса, сообщили профсоюзы. Протесты прошли в основном мирно, но вечером в Мадриде и Барселоне произошли столкновения, по всей стране задержаны не менее 115 человек.

Несмотря на штормовую погоду, работники выходили на пикеты, а по улицам Мадрида, Барселоны и других городов прошли массовые шествия. Это первая всеобщая забастовка в Испании с 2012 года.

Главная причина недовольства это цены на жилье. По данным Совета молодежи Испании, средняя арендная плата составляет 1 176 евро, это примерно 98,7% от средней месячной зарплаты молодого человека. По данным Банка Испании, в стране не хватает около 750 тысяч домов, а к 2028 году дефицит превысит миллион.

«Мне 36 лет, и я до сих пор не могу съехать и жить самостоятельно. Арендная плата постоянно растет, цены на жилье тоже, и это просто невозможно», рассказал агентству житель Мадрида Хесус Гонсалес, который работает в IT-отделе больницы.

Сильнее всего забастовку поддержали в портах и на автозаводах, там, по данным профсоюзов, работу прекратили 90% работников. Остановились, в частности, заводы Volkswagen в Наварре и SEAT в Барселоне. В Мадриде пассажиропоток в метро в часы пик упал на 42%.

Вечером ситуация обострилась. В Барселоне после шествия на улицах подожгли мебель, в Мадриде полиция применила слезоточивый газ и перцовый спрей, чтобы разогнать протестующих. Министерство внутренних дел распорядилось провести расследование инцидентов.

Бизнес отнесся к забастовке критически. Вице-президент Конфедерации испанских бизнес-организаций Анхела де Мигель назвала ее контрпродуктивной. По ее словам, решение кризиса в строительстве нового жилья и снижении налогов на строительство и покупку недвижимости.

Главный экономист BBVA Research Мигель Кардосо оценил, что забастовка может снизить годовой ВВП Испании на 0,1–0,2%.

Внеочередные парламентские выборы в Испании пройдут 29 ноября.