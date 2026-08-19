Аренда жилья в Казахстане взлетела на 14%: студенты разгоняют цены?

Аренда жилья в Казахстане за год подорожала на 14,2%. Традиционный сентябрьский наплыв студентов действительно увеличивает спрос, однако статистика показывает: рост цен на аренду начался задолго до нового учебного года и носит системный характер. По данным Бюро национальной статистики, в июле средняя стоимость аренды благоустроенного жилья составила 5,1 тыс. тенге за квадратный метр.

Однокомнатная квартира площадью 35 кв. метров в среднем обходилась примерно в 180 тыс. тенге. Дороже всего аренда в Алматы и Астане. В Алматы квадратный метр стоит около 6 тыс. тенге, а небольшая однокомнатная квартира — около 209 тыс. тенге. В Астане аналогичное жильё обходится примерно в 203 тыс. тенге. При этом рекордный рост цен за год зафиксирован не в мегаполисах: в Павлодаре аренда подорожала на 39,2%, в Петропавловске — на 32,8%. В Алматы рост составил 15%, в Астане — 15,5%.

Студенты при этом действительно формируют значительный спрос. В начале прошлого учебного года в Казахстане насчитывалось 364,5 тыс. иногородних студентов вузов, из них 130,9 тыс. — в Алматы. Проблема в том, что мест в общежитиях хватает не всем. Из 115,6 тыс. студентов, заявивших о потребности в общежитии, 20,4 тыс. не получили места. В Алматы ситуация особенно заметна: более 100 тыс. иногородних студентов решали вопрос с жильём самостоятельно.

За последние годы число иногородних студентов выросло на 74% — с 209,5 тыс. до 364,5 тыс. человек. Поэтому студенческий спрос может усиливать сезонное давление на аренду, но объяснять им весь рост цен нельзя: рынок дорожает на протяжении всего года. При этом за 2018–2025 годы в Казахстане ввели 281 общежитие более чем на 72 тыс. мест. Однако растущее число студентов продолжает поддерживать дефицит доступного жилья.