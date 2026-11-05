Арендованная квартира и тайник с мефедроном: в Шымкенте задержали наркокурьера

В Шымкенте полицейские задержали молодого мужчину, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. При обыске квартиры и проверке тайника изъяли более 200 граммов мефедрона.

Как сообщили в департаменте полиции города, задержание провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026».

В арендованной квартире подозреваемого обнаружили три свертка с психотропным веществом.

По данным следствия, с сентября 2026 года мужчина работал курьером-фасовщиком интернет-магазина по продаже наркотиков и занимался их распространением в городе.

Во время дальнейших следственных действий с участием задержанного полицейские нашли еще один тайник. В нем находился крупный сверток с мефедроном.

Общая масса изъятого вещества превысила 200 граммов.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Проводится расследование.