Арендованная квартира и тайник с мефедроном: в Шымкенте задержали наркокурьера
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В Шымкенте полицейские задержали молодого мужчину, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. При обыске квартиры и проверке тайника изъяли более 200 граммов мефедрона.
Как сообщили в департаменте полиции города, задержание провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026».
В арендованной квартире подозреваемого обнаружили три свертка с психотропным веществом.
По данным следствия, с сентября 2026 года мужчина работал курьером-фасовщиком интернет-магазина по продаже наркотиков и занимался их распространением в городе.
Во время дальнейших следственных действий с участием задержанного полицейские нашли еще один тайник. В нем находился крупный сверток с мефедроном.
Общая масса изъятого вещества превысила 200 граммов.
Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Проводится расследование.
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