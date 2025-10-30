Арестован экс-председатель Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства
Департаментом АФМ по городу Шымкент проводится расследование в отношении бывшего председателя АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", передает BAQ.KZ.
Он подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение интенсивных яблоневых садов, с использованием своего должностного положения путем завышения стоимости работ и оборудования.
Для реализации он привлек аффилированное лицо - руководителя ТОО "Green Mart Kazakhstan", который в свою очередь зарегистрировал 20 фирм на подставных лиц (друзей и родственников) с целью фиктивного участия в программе в качестве лизингополучателей.
Фактически указанные лица не осуществляли никакой деятельности и в проекте участия не принимали.
На основании подложных заявок в адрес Фонда подана документация на получение лизинга на общую сумму 1,4 млрд тенге, которая впоследствии одобрена Фондом.
Без проведения конкурсных процедур поставщиком определён один участник — подконтрольное ТОО "Green Mart Kazakhstan".
После поступления средств в ТОО часть переведена на счета аффилированных предприятий и обналичена.
При этом оборудование поставлено по завышенной стоимости, а работы фактически не выполнены.
В результате сумма причиненного ущерба превысила 430 млн тенге.
Бывший председатель АО помещен под стражу сроком на 2 месяца.
Досудебное расследование продолжается.
Кроме того, по данному факту осуждены бывший управляющий директор Фонда Искаков М.К. и руководитель ТОО "Green Mart Kazakhstan" Сазынбек Р.Б. к 8 годам лишения свободы с конфискацией 4 автомашин.
