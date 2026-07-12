Аргентина обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Аргентины в дополнительное время победила Швейцарию в 1/4 финала чемпионата мира - 3:1

12 Июля 2026, 09:21
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Sports.kz 12 Июля 2026, 09:21
12 Июля 2026, 09:21
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Фото: Sports.kz

Сборная Аргентины победила Швейцарию в четвертьфинале чемпионата мира по футболу и вышла в полуфинал турнира.

Матч прошел на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Главным арбитром встречи выступил португалец Жоау Педру Пиньейру.

Основное время не выявило победителя, и судьба путевки в полуфинал решилась в овертайме — 3:1 в пользу аргентинцев. Счет на 10-й минуте открыл Алексис Макаллистер, однако во втором тайме Дэн Ндойе сравнял — 1:1. В дополнительное время точные удары Хулиана Альвареса (112-я минута) и Лаутаро Мартинеса (121-я) принесли Аргентине победу.

Швейцарцы завершали матч в меньшинстве: на 72-й минуте Бреел Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля.

Команда Лионеля Скалони сыграет в полуфинале со сборной Англии, а Швейцария завершила выступление на турнире.

Нынешний чемпионат мира впервые в истории проходит с участием 48 команд и сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде.

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