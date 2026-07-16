Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026

Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв Англию со счетом 2:1 в напряженном полуфинале, который прошел в Атланте. В решающем матче турнира аргентинцы встретятся со сборной Испании.

Первый тайм прошел в жесткой борьбе без забитых мячей. Главному арбитру встречи, американцу Исмаилу Эльфату, уже в дебюте пришлось несколько раз вмешиваться в конфликты между футболистами и показывать желтые карточки. Счет на 55-й минуте открыл нападающий сборной Англии Энтони Гордон, замкнув передачу Моргана Роджерса. После этого англичане сосредоточились на обороне, однако удержать преимущество не смогли.

На 85-й минуте Энцо Фернандес мощным ударом из-за пределов штрафной восстановил равновесие после передачи Лионеля Месси. Уже в компенсированное время капитан аргентинцев вновь выступил ассистентом — его навес головой замкнул Лаутаро Мартинес, принеся действующим чемпионам мира победу со счетом 2:1.

Теперь Аргентина сыграет в финале со сборной Испании. Матч состоится 19 июля на стадионе New York New Jersey Stadium. Днем ранее, 18 июля, Англия встретится с Францией в игре за третье место.