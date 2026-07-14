Иностранца арестовали на 15 суток за попытку справить нужду в Ботаническом саду Астаны
Полиция напоминает, что общественные пространства предназначены для отдыха и досуга граждан.
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В рамках обеспечения реализации принципа «Закон и порядок» столичная полиция беспрерывно ведет борьбу с нарушителями правопорядка. Попытка справить нужду на глазах у пораженных таким поступком прохожих в Ботаническом саду обернулась для 38-летнего иностранца административным арестом.
По информации департамента полиции города, находясь в Ботаническом саду, иностранец демонстративно справил нужду прямо на газоне, грубо нарушив общественный порядок и проявив явное неуважение к окружающим.
На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые пресекли противоправные действия и составили в отношении нарушителя административный материал.
Судом за совершение мелкого хулиганства мужчине назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток.
Полиция напоминает, что общественные пространства предназначены для отдыха и досуга граждан, а не для подобных поступков. Любые действия, нарушающие общественный порядок и нормы общественной морали, получают принципиальную правовую оценку.
Обеспечение принципа «Закон и Порядок» остаётся одним из приоритетов органов внутренних дел. Каждый факт нарушения общественного порядка будет своевременно пресекаться. Неотвратимость наказания — один из главных принципов профилактики правонарушений и обеспечения безопасности граждан.
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