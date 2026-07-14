Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 15 июля

На 15 июля в трех мегаполисах и 17 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Как передает «Казгидромет», в Астане ожидаются кратковременный дождь, гроза и шквал. Ветер сменит направление с юго-восточного на северо-западное, его порывы достигнут 15–20 м/с.

В Алматы ожидается сильная жара до +35 градусов. В городе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ночью на севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Днем на западе, севере и востоке пройдут дожди, грозы, возможны град и шквал, местами сильный дождь. Ночью и утром на севере и востоке прогнозируется туман. Порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с. На юге и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области днем на северо-востоке ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе области возможен туман. На западе порывы западного и северо-западного ветра достигнут 15-18 м/с. В северных, восточных и центральных районах сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на севере и в центре ожидается пыльная буря. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе - высокая.

В области Абай днем на западе и юго-западе прогнозируются дождь и гроза. Порывы ветра местами достигнут 15-20 м/с. На юге ожидается очень сильная жара до +41 градуса. По области сохраняется высокая пожарная опасность, а на севере и юго-востоке - чрезвычайная.

В Алматинской области в горных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы, ветер с порывами 15-20 м/с. Днем температура воздуха достигнет +35…+38 градусов. На севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в западной, восточной, центральной и южной частях - высокая.

В Атырауской области на севере и востоке ожидаются дождь и гроза, на юге - небольшой дождь с грозой. На западе и юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на востоке и юге прогнозируются дождь и гроза. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На юге области ожидается очень сильная жара до +41 градуса. По области сохраняется высокая пожарная опасность, чрезвычайная - в северо-западных, юго-восточных и центральных районах.

В области Ұлытау днем на севере и востоке ожидается усиление северо-западного ветра до 15 м/с. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области утром и днем на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, в центральной части - небольшой дождь и гроза. Порывы ветра достигнут 15 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и севере - чрезвычайная.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются дождь и гроза, на востоке - сильный дождь. Днем на юге и востоке прогнозируются дождь, гроза, град и шквал. Ночью и утром на западе возможен туман. Порывы ветра местами достигнут 23-28 м/с. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и севере - чрезвычайная.

В Павлодарской области днем на западе и юге ожидаются дождь и гроза. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке - чрезвычайная.

В Актюбинской области ночью на севере и в центре прогнозируются небольшой дождь и гроза. Днем на севере также ожидаются небольшой дождь и гроза, а в центре и на востоке - дождь, гроза, град и шквал. Порывы ветра местами достигнут 23 м/с. Днем воздух прогреется до +35…+36 градусов, на юге - до +40 градусов. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке - чрезвычайная.

В области Жетісу днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. На востоке порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Высокая пожарная опасность сохранится на западе и в центре области 15–16 июля.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, днем возможны град и шквал. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. На юге области ожидается жара до +36 градусов. На западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области в горных районах ожидается северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке - высокая.

В Акмолинской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, шквал и пыльная буря, днем возможен град. Порывы ветра местами достигнут 25 м/с.