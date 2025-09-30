В Казахстане за последние годы значительно увеличилась численность редких животных. Так, количество тугайных оленей выросло с 350 до 1 147 особей, куланов — с 1 112 до 4 614, архаров — с 8 835 до 20 316, джейранов — с 12 500 до 15 411. Популяция сайгаков достигла около 5 миллионов голов, что составляет 99% мировой численности. Об этом на заседании Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий рассказал сенатор Али Бектаев, передаёт BAQ.KZ.

"Сохранение животного мира — это основной механизм обеспечения природного баланса. Каждый вид животных, являясь частью экосистемы, способствует сохранению биологического разнообразия и устойчивому развитию природных процессов. Сокращение численности животных оказывает прямое влияние не только на природу, но и на качество жизни человека", — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что животный мир напрямую связан с продовольственной безопасностью, экономическим развитием и развитием экотуризма:

"Воспроизводство и рациональное использование животных открывает возможности для продовольственной безопасности страны, экономического роста и развития экотуризма", — добавил Бектаев.

Рост численности животных

По словам Бектаева, за последние годы в Казахстане значительно выросла численность ряда редких животных.

"В период с 2005 по 2024 годы численность некоторых животных существенно увеличилась. Например, тугайный олень — с 350 до 1 147, кулан — с 1 112 до 4 614, архар — с 8 835 до 20 316, джейран — с 12 500 до 15 411", — рассказал сенатор.

Особое внимание сенатор уделил популяции сайгаков. Сегодня численность сайгаков достигла примерно 5 миллионов голов. 99% мировой популяции сайгака обитает в Казахстане.

Законодательные инициативы

Сенатор отметил, что для сохранения биоразнообразия важную роль играют национальные парки и борьба с браконьерством. Также, по его словам, ведётся работа на законодательном уровне. Али Бектаев предложил: