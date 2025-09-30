Архаров стало более 20 тысяч: в Казахстане растёт численность степных животных
При этом численность сайгаков достигла примерно 5 миллионов голов.
В Казахстане за последние годы значительно увеличилась численность редких животных. Так, количество тугайных оленей выросло с 350 до 1 147 особей, куланов — с 1 112 до 4 614, архаров — с 8 835 до 20 316, джейранов — с 12 500 до 15 411. Популяция сайгаков достигла около 5 миллионов голов, что составляет 99% мировой численности. Об этом на заседании Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий рассказал сенатор Али Бектаев, передаёт BAQ.KZ.
"Сохранение животного мира — это основной механизм обеспечения природного баланса. Каждый вид животных, являясь частью экосистемы, способствует сохранению биологического разнообразия и устойчивому развитию природных процессов. Сокращение численности животных оказывает прямое влияние не только на природу, но и на качество жизни человека", — отметил сенатор.
Он подчеркнул, что животный мир напрямую связан с продовольственной безопасностью, экономическим развитием и развитием экотуризма:
"Воспроизводство и рациональное использование животных открывает возможности для продовольственной безопасности страны, экономического роста и развития экотуризма", — добавил Бектаев.
Рост численности животных
По словам Бектаева, за последние годы в Казахстане значительно выросла численность ряда редких животных.
"В период с 2005 по 2024 годы численность некоторых животных существенно увеличилась. Например, тугайный олень — с 350 до 1 147, кулан — с 1 112 до 4 614, архар — с 8 835 до 20 316, джейран — с 12 500 до 15 411", — рассказал сенатор.
Особое внимание сенатор уделил популяции сайгаков. Сегодня численность сайгаков достигла примерно 5 миллионов голов. 99% мировой популяции сайгака обитает в Казахстане.
Законодательные инициативы
Сенатор отметил, что для сохранения биоразнообразия важную роль играют национальные парки и борьба с браконьерством. Также, по его словам, ведётся работа на законодательном уровне. Али Бектаев предложил:
С учётом международного опыта необходимо рассмотреть вопрос о включении "Плана действий" по управлению животным миром в законодательство;
Новый выпуск "Красной книги" должен быть интегрирован с государственным порталом (tabigat.gov.kz), чтобы быть доступным для всех граждан;
Также необходимо разработать научно обоснованную систему управления численностью сайгака: регулировать пастбища, поддерживать баланс между природой и интересами фермеров;
Следует внедрить цифровые инструменты мониторинга и анализа, отображающие места обитания редких животных, их миграционные пути и экологически опасные территории.
