В 2004 году каратауских архаров оставалось всего 38, а сейчас в Каратауском заповеднике Туркестанской области их насчитали 1 964, сообщили в акимате области. Получается, за это время популяция выросла больше чем в 50 раз.

Каратауский архар живет только на хребте Каратау и больше нигде на планете не встречается. Он занесен в Красную книгу Казахстана по первой категории, как вид под угрозой исчезновения.

Численность архаров в прошлом веке падала несколько раз. В 1976 году в горах оставалось около 150 животных.

Спасать вид начали с 2004 года, когда создали Каратауский заповедник. С тех пор популяция понемногу растет.

Считают архаров дважды в год, весной и осенью, обходя горные хребты. Чтобы не спугнуть животных, специалисты наблюдают за ними издалека в бинокль, ставят фотоловушки, запускают дроны и изучают следы.

Учитывают не только общее число, но и пол и возраст. Отдельно смотрят, сколько молодняка, по нему видно, растет ли популяция.

«Специалисты различают архаров по внешним признакам. А чтобы не посчитать одно животное несколько раз, каждая группа сверяет зафиксированные данные по своему маршруту», – рассказал заместитель руководителя заповедника Шора Жанатаев.

Поведение архаров зависит от погоды. В холода они спускаются с высокогорных пастбищ ниже, а летом снова поднимаются в горы.

Заповедник дает дом не только архарам. Здесь растут больше 700 видов растений и живут больше 118 видов птиц, 12 из них занесены в Красную книгу Казахстана.