Архаров в Каратау стало в 50 раз больше
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В 2004 году каратауских архаров оставалось всего 38, а сейчас в Каратауском заповеднике Туркестанской области их насчитали 1 964, сообщили в акимате области. Получается, за это время популяция выросла больше чем в 50 раз.
Каратауский архар живет только на хребте Каратау и больше нигде на планете не встречается. Он занесен в Красную книгу Казахстана по первой категории, как вид под угрозой исчезновения.
Численность архаров в прошлом веке падала несколько раз. В 1976 году в горах оставалось около 150 животных.
Спасать вид начали с 2004 года, когда создали Каратауский заповедник. С тех пор популяция понемногу растет.
Считают архаров дважды в год, весной и осенью, обходя горные хребты. Чтобы не спугнуть животных, специалисты наблюдают за ними издалека в бинокль, ставят фотоловушки, запускают дроны и изучают следы.
Учитывают не только общее число, но и пол и возраст. Отдельно смотрят, сколько молодняка, по нему видно, растет ли популяция.
«Специалисты различают архаров по внешним признакам. А чтобы не посчитать одно животное несколько раз, каждая группа сверяет зафиксированные данные по своему маршруту», – рассказал заместитель руководителя заповедника Шора Жанатаев.
Поведение архаров зависит от погоды. В холода они спускаются с высокогорных пастбищ ниже, а летом снова поднимаются в горы.
Заповедник дает дом не только архарам. Здесь растут больше 700 видов растений и живут больше 118 видов птиц, 12 из них занесены в Красную книгу Казахстана.
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