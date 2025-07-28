Международная археологическая экспедиция "Большой Алтай: тюркское наследие, Семиярка – 2025" обнаружила в Прииртышье редчайшие артефакты эпохи Великого переселения народов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Посольство России в Казахстане.

Исследования проводились на древнем памятнике Балпык — песчаной дюне на пойменной террасе Иртыша, в восточной части Казахстана.

На месте незатронутого погребения IV–V веков н.э. археологи обнаружили останки человека, предметы вооружения, элементы конской упряжи, а также следы шкуры коня. Среди наиболее ценных находок — костяные накладки на лук, железные наконечники стрел, нож, колчанный крюк, удила и серебряная пряжка.

Но главным открытием стала уникальная полихромная бляшка, предположительно гуннского происхождения. Небольшое украшение из серебра инкрустировано зернью и вставкой из полудрагоценного камня — граната или сердолика. По словам руководителя экспедиции, профессора Алтайского государственного университета Сергея Грушина, эта находка может свидетельствовать о восточной границе распространения гуннского культурного комплекса в регионе.

"Подобные захоронения крайне редки для Восточного Казахстана. Мы, возможно, наблюдаем следы кочевой элиты, связанной с гуннскими военными традициями. Это важнейшее открытие для реконструкции истории раннего Средневековья в Евразии", — отметил Грушин.

Также на участке было зафиксировано более позднее, разрушенное захоронение VIII–IX века, где сохранились фрагменты вооружения и элементов конской упряжи.

Экспедиция была организована научным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета совместно с Торайгыров университетом. Памятник Балпык был открыт несколько лет назад археологом Виктором Мерцем, директором объединённого археологического центра при Торайгыров университете.

Впереди учёных ждет кропотливая работа по анализу артефактов и их датировке. Уже в следующем году экспедиция планирует вернуться в Балпык для продолжения раскопок.