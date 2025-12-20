Телеканал Almaty TV запустил информационно-просветительский проект "Архитектор", посвящённый вопросам урбанистики, модернизации городской среды и сохранения архитектурного наследия Алматы, передает BAQ.KZ. В программе архитекторы и эксперты простым языком рассказывают, как принимаются решения по реконструкции зданий и какие компромиссы находят между обновлением и сохранением истории.

Первым объектом проекта стал Казахский государственный цирк — памятник истории и культуры, построенный в 1962–1972 годах. Как отметил директор цирка Максат Жаиков, здание нуждается не в косметическом ремонте, а в комплексной модернизации из-за износа инженерных систем и больших теплопотерь. Проверка выявила скрытые дефекты кровли и коммуникаций, однако архитекторы подчёркивают: исторический облик цирка будет полностью сохранён, включая фасад, декоративные элементы и оригинальное напольное покрытие в фойе.

Проект также затрагивает состояние образовательных учреждений. Аварийной признана школа-лицей №90, которой более 100 лет: здание перегружено и не соответствует современным требованиям безопасности. По словам специалистов, здесь запланированы сейсмоусиление, замена инженерных сетей, перепланировка и дополнительные меры пожарной безопасности. Аналогичные работы ведутся в гимназии №56 — при этом архитекторы заверяют, что все декоративные элементы будут восстановлены после реконструкции.

В акимате Алматы подчёркивают, что все работы проводятся в соответствии с Генеральным планом развития города до 2040 года и находятся под строгим контролем. По словам почётного архитектора Жаната Айтілеу, в мегаполисе насчитывается 162 памятника истории и культуры, и при их обновлении неизменно соблюдается принцип сохранения исторического облика. Проект "Архитектор" показывает: развитие города и сохранение архитектурной памяти возможны при профессиональном подходе и открытом диалоге с жителями.