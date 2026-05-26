"Архитектура трёх поколений": как менялись города республики показали в Караганде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Караганде открылась передвижная выставка "Архитектура трёх поколений", приуроченная к 90-летию Союза архитекторов Казахстана.
В одном пространстве собрали проекты, фотографии и работы архитекторов разных лет – начиная с 1930-х годов и до современных решений. Экспозиция показывает, как менялись города Казахстана, строительные подходы и сама архитектурная школа страны.
На выставке можно увидеть индустриальные районы прошлого, известные здания, современные архитектурные проекты и авторские работы специалистов.
В открытии приняли участие представители архитектурного сообщества, преподаватели, студенты и ветераны отрасли.
Первый заместитель акима Карагандинской области Азамат Тайжанов отметил, что архитектура напрямую влияет на качество городской среды и комфорт жителей. По его словам, такие проекты помогают сохранять наследие и понимать, какими должны быть города в будущем.
Отдельный раздел выставки посвящён карагандинскому архитектору и педагогу Сергею Лебедеву. Здесь представлены его акварели, исследования и медиаматериалы.
Президент Союза архитекторов Казахстана Габит Садырбаев подчеркнул, что цель выставки – показать связь поколений в профессии. По его словам, молодым специалистам важно учиться у опытных архитекторов, так как без преемственности невозможно развитие отрасли.
Выставка вызвала большой интерес у посетителей и ещё раз показала, что тема архитектуры и будущего городов остаётся актуальной и важной.
Самое читаемое
- В Экибастузе начали подготовку к строительству дата-центров
- Вокруг Кызылорды строят новую дорогу: что уже сделано
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 26 мая
- Уроженца Казахстана задержали в Санкт-Петербурге после инцидента со стрельбой в ребенка
- Российскую туристку задержали в ОАЭ по делу о контрабанде наркотиков