Аэропорту города Аркалык в рамках работ по его реконструкции официально вернули трехбуквенный код IATA – AYK.

Работу по присвоению кода провело Министерство транспорта Казахстана во исполнение поручения Главы государства по реконструкции аэропорта.

Когда аэропорт получил код

12 августа 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта официально закрепила за аэропортом Аркалыка код AYK.

Отмечается, что этот код ранее уже использовался аэропортом и теперь был восстановлен.

Что дает код AYK

Уникальный код IATA позволяет интегрировать аэропорт в международные системы гражданской авиации.

В частности, он используется при бронировании и оформлении авиабилетов, составлении расписания рейсов и работе других глобальных информационных систем.

Восстановление кода AYK является одним из этапов интеграции аэропорта Аркалыка в международную авиационную инфраструктуру.