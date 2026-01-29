Арктическая шахматная доска: почему США заинтересованы в Гренландии
Геополитический интерес Вашингтона.
Гренландия выходит на передний план геополитической карты США. С усилением конкуренции за Арктику остров становится стратегическим форпостом Вашингтона - как в военном, так и в экономическом и политическом плане. Подробнее о значении Гренландии для США и о том, как местное население относится к внешнему интересу к их территории в материале корреспондента BAQ.KZ.
С усилением геополитической конкуренции в Арктике Гренландия становится ключевой точкой внешней политики США. Президент Дональд Трамп не раз подчёркивал стратегическое значение этого региона для национальной безопасности, что отражает пересечение военных, экономических и политических интересов в Арктике.
В январе 2026 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что переговоры о Гренландии ещё продолжаются и что США стремятся к "полной доступности" этой территории. Хотя он прямо не упоминал о покупке острова, президент неоднократно подчеркивал его стратегическую ценность для США. Политические аналитики отмечают, что риторика Трампа отражает долгосрочные геополитические расчёты, а не личные амбиции.
Последние годы Гренландия действительно приобретает всё большее значение для США на фоне роста геополитической конкуренции, усиления военной активности и интереса к редким природным ресурсам.
Военная безопасность: база и система раннего предупреждения
Гренландия расположена в географическом центре между Северной Америкой и Европой, что делает её удобной для контроля авиационных и ракетных траекторий через Арктику. На территории острова находится американская база Pituffik Space Base (ранее Thule Air Base). По данным Associated Press, она является ключевым элементом системы безопасности США в Арктике и напрямую связана с североамериканской системой противоракетной обороны.
База выполняет функции раннего обнаружения запусков ракет, противоракетной обороны и контроля космического пространства. В январе 2026 года США, Дания и власти Гренландии начали дипломатические консультации по вопросам безопасности, что Reuters связывает с усилением напряжённости в Арктике и активностью России и Китая в регионе.
Арктика и новые морские пути
Из-за глобального потепления арктический лед постепенно тает, открывая новые морские маршруты. Исследовательская служба Европарламента отмечает, что это создаёт новые требования к военной логистике и безопасности международной торговли. Гренландия находится в стратегически важной точке пересечения этих маршрутов, что увеличивает её значимость как для США, так и для европейских союзников.
Аналитики подчёркивают, что интерес США к Гренландии выходит за рамки военной безопасности. Это часть широкой борьбы за влияние в Арктике. Atlantic Council указывает, что США и их союзники стремятся укрепить свои позиции в регионе, ограничивая влияние России и Китая. Несмотря на то, что Гренландия остаётся автономной частью Дании, вопрос о её будущей независимости также привлекает международное внимание, усложняя ситуацию для США.
Население и язык
Согласно CIA World Factbook, около 89% жителей Гренландии - гренландские инуиты (Kalaallit). Остальная часть населения представлена датчанами и другими европейцами.
- Официальный язык: гренландский (kalaallisut)
- Дополнительные языки: датский и английский
Закон о самоуправлении закрепляет использование гренландского языка в качестве официального. Датский используется в административных и образовательных целях, а английский - для международных коммуникаций.
Природные ресурсы
По данным CSIS и CIA, на территории Гренландии сосредоточены стратегически важные ресурсы:
- редкоземельные элементы
- уран
- железная руда
- цинк, медь, золото
- графит, вольфрам
Аналитика Atlantic Council 2025 года отмечает, что эти ресурсы приобретают всё большее значение для США и ЕС. Однако строгие экологические нормы, слабая инфраструктура и позиция местного населения замедляют масштабное освоение месторождений.
Мнение местного населения
Согласно опросу 2025 года, около 85% жителей Гренландии выступают против присоединения к США. Большинство населения хочет сохранить право на самоуправление и самостоятельно определять своё будущее. Reuters отмечает, что местные жители активно выражали протест под лозунгом "Greenland is not for sale" ("Гренландия не продаётся"), и в 2026 году эта позиция остаётся неизменной.
Население острова составляет около 56-57 тыс. человек, средний возраст - 35-36 лет. Крупнейший город - Нуук, с населением примерно 19,9 тыс. человек.
Культура, климат и национальные праздники
Гренландия сохраняет уникальные культурные традиции:
- 21 июня: Национальный день (Ullortuneq)
- 1 июня: День детей
- 6 января: Богоявление
- Рождество и Новый год
Климат региона суров: летом температура колеблется +8…+10°C (местами до +15°C), зимой -20…-40°C.
Как отмечают Reuters и Associated Press, в последние годы растёт интерес к культуре инуитов, особенно среди молодёжи: возрождаются язык, традиционное искусство и ремёсла. Эксперты считают, что это укрепляет национальную идентичность и формирует внутренний иммунитет к внешнему политическому влиянию.
