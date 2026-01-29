Гренландия выходит на передний план геополитической карты США. С усилением конкуренции за Арктику остров становится стратегическим форпостом Вашингтона - как в военном, так и в экономическом и политическом плане. Подробнее о значении Гренландии для США и о том, как местное население относится к внешнему интересу к их территории в материале корреспондента BAQ.KZ.

С усилением геополитической конкуренции в Арктике Гренландия становится ключевой точкой внешней политики США. Президент Дональд Трамп не раз подчёркивал стратегическое значение этого региона для национальной безопасности, что отражает пересечение военных, экономических и политических интересов в Арктике.

В январе 2026 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что переговоры о Гренландии ещё продолжаются и что США стремятся к "полной доступности" этой территории. Хотя он прямо не упоминал о покупке острова, президент неоднократно подчеркивал его стратегическую ценность для США. Политические аналитики отмечают, что риторика Трампа отражает долгосрочные геополитические расчёты, а не личные амбиции.

Последние годы Гренландия действительно приобретает всё большее значение для США на фоне роста геополитической конкуренции, усиления военной активности и интереса к редким природным ресурсам.

Военная безопасность: база и система раннего предупреждения

Гренландия расположена в географическом центре между Северной Америкой и Европой, что делает её удобной для контроля авиационных и ракетных траекторий через Арктику. На территории острова находится американская база Pituffik Space Base (ранее Thule Air Base). По данным Associated Press, она является ключевым элементом системы безопасности США в Арктике и напрямую связана с североамериканской системой противоракетной обороны.

База выполняет функции раннего обнаружения запусков ракет, противоракетной обороны и контроля космического пространства. В январе 2026 года США, Дания и власти Гренландии начали дипломатические консультации по вопросам безопасности, что Reuters связывает с усилением напряжённости в Арктике и активностью России и Китая в регионе.

Арктика и новые морские пути

Из-за глобального потепления арктический лед постепенно тает, открывая новые морские маршруты. Исследовательская служба Европарламента отмечает, что это создаёт новые требования к военной логистике и безопасности международной торговли. Гренландия находится в стратегически важной точке пересечения этих маршрутов, что увеличивает её значимость как для США, так и для европейских союзников.

Аналитики подчёркивают, что интерес США к Гренландии выходит за рамки военной безопасности. Это часть широкой борьбы за влияние в Арктике. Atlantic Council указывает, что США и их союзники стремятся укрепить свои позиции в регионе, ограничивая влияние России и Китая. Несмотря на то, что Гренландия остаётся автономной частью Дании, вопрос о её будущей независимости также привлекает международное внимание, усложняя ситуацию для США.

Население и язык

Согласно CIA World Factbook, около 89% жителей Гренландии - гренландские инуиты (Kalaallit). Остальная часть населения представлена датчанами и другими европейцами.

- Официальный язык: гренландский (kalaallisut)

- Дополнительные языки: датский и английский

Закон о самоуправлении закрепляет использование гренландского языка в качестве официального. Датский используется в административных и образовательных целях, а английский - для международных коммуникаций.

Природные ресурсы

По данным CSIS и CIA, на территории Гренландии сосредоточены стратегически важные ресурсы:

- редкоземельные элементы

- уран

- железная руда

- цинк, медь, золото

- графит, вольфрам

Аналитика Atlantic Council 2025 года отмечает, что эти ресурсы приобретают всё большее значение для США и ЕС. Однако строгие экологические нормы, слабая инфраструктура и позиция местного населения замедляют масштабное освоение месторождений.

Мнение местного населения

Согласно опросу 2025 года, около 85% жителей Гренландии выступают против присоединения к США. Большинство населения хочет сохранить право на самоуправление и самостоятельно определять своё будущее. Reuters отмечает, что местные жители активно выражали протест под лозунгом "Greenland is not for sale" ("Гренландия не продаётся"), и в 2026 году эта позиция остаётся неизменной.

Население острова составляет около 56-57 тыс. человек, средний возраст - 35-36 лет. Крупнейший город - Нуук, с населением примерно 19,9 тыс. человек.

Культура, климат и национальные праздники

Гренландия сохраняет уникальные культурные традиции:

- 21 июня: Национальный день (Ullortuneq)

- 1 июня: День детей

- 6 января: Богоявление

- Рождество и Новый год

Климат региона суров: летом температура колеблется +8…+10°C (местами до +15°C), зимой -20…-40°C.

Как отмечают Reuters и Associated Press, в последние годы растёт интерес к культуре инуитов, особенно среди молодёжи: возрождаются язык, традиционное искусство и ремёсла. Эксперты считают, что это укрепляет национальную идентичность и формирует внутренний иммунитет к внешнему политическому влиянию.