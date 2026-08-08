Арлан Жанабай завоевал серебро на Кубке Азии в Туркестане

В Туркестане состоялся этап Кубка Азии по триатлону, где представители Казахстана поборолись за медали в мужских и женских соревнованиях.

Арлан Жанабай финишировал вторым с результатом 1:47:07 и завоевал серебряную медаль.

Победителем стал россиянин Роман Минеев, выступающий под нейтральным флагом. Его результат - 1:46:38. Третье место занял японский спортсмен Рен Сато, показавший время 1:47:23.

Еще несколько казахстанских триатлетов вошли в число участников мужского финала: Темирлан Темиров занял девятое место, Дарын Конысбаев - 12-е, Ельмурат Канай - 23-е, Максим Шмулич - 29-е, Алинаби Маралбеков - 35-е.

В женском зачете лучший результат среди представительниц Казахстана показала Диана Ержанова, завершившая соревнования на восьмой позиции с результатом 2:14:43. Арина Шульгина стала 12-й, а Аида Ким - 13-й.