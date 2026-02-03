Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев заявил, что обсуждение проекта новой редакции Конституции Казахстана является важным и содержательным диалогом между государством и обществом, напрямую влияющим на инвестиционный климат, развитие бизнеса и устойчивый экономический рост, передает BAQ.KZ.

По словам министра, нынешнее обсуждение не носит формальный характер — граждане активно высказывают свои позиции в социальных сетях, на общественных и профессиональных площадках, что свидетельствует о зрелости общества и открытости системы государственного управления.

Арман Шаккалиев подчеркнул, что концепция "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство" формирует сбалансированную и предсказуемую политическую систему. Для сферы торговли и предпринимательства это означает последовательную экономическую политику, прозрачность законодательства и эффективность государственного управления.

Министр отметил, что новая редакция Конституции усиливает ключевые принципы, необходимые для развития конкурентоспособной экономики: защиту прав и свобод человека, собственности, верховенство закона и справедливость. Эти положения напрямую влияют на доверие инвесторов, устойчивость малого и среднего бизнеса и качество жизни граждан.

Отдельное внимание в проекте Конституции уделено вопросам, значимым для бизнеса, включая защиту интеллектуальной собственности, запрет на обратную силу законов, ухудшающих положение предпринимателей, а также закрепление прав граждан в цифровой среде, что открывает новые возможности для электронной коммерции и технологического предпринимательства.

Кроме того, по словам Шаккалиева, закрепление в Конституции принципов устойчивого развития и уважения к международным обязательствам укрепляет позиции Казахстана как открытой и предсказуемой экономики, создавая дополнительные условия для привлечения инвестиций и расширения внешнеэкономических связей.