Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в Правительстве рассказал, почему продукцию сельскохозяйственных ярмарок редко можно увидеть на полках торговых сетей в мегаполисах, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, за прошедшие выходные на ярмарках было реализовано более 200 тонн мяса. Однако это разовые продажи, связанные с ограниченными возможностями хранения.

"Мы провели уже более 3700 ярмарок. Это единовременная реализация. Здесь все связано с вопросами логистики, хранения. Единовременная реализация, хранение такого объема на сегодняшний день, я не уверен, что у нас в Астане сегодня нет таких мощностей, которые позволят свежее мясо сохранить в такой кондиции", – отметил министр.

Он уточнил, что упакованная продукция длительного хранения представлена в торговых точках. Однако для выхода на стабильный рынок необходимы постоянные поставки.