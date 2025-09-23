Арман Шаккалиев объяснил, почему продукция из регионов не попадает в столичные магазины
Всё дело в ограниченных возможностях хранения.
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в Правительстве рассказал, почему продукцию сельскохозяйственных ярмарок редко можно увидеть на полках торговых сетей в мегаполисах, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, за прошедшие выходные на ярмарках было реализовано более 200 тонн мяса. Однако это разовые продажи, связанные с ограниченными возможностями хранения.
"Мы провели уже более 3700 ярмарок. Это единовременная реализация. Здесь все связано с вопросами логистики, хранения. Единовременная реализация, хранение такого объема на сегодняшний день, я не уверен, что у нас в Астане сегодня нет таких мощностей, которые позволят свежее мясо сохранить в такой кондиции", – отметил министр.
Он уточнил, что упакованная продукция длительного хранения представлена в торговых точках. Однако для выхода на стабильный рынок необходимы постоянные поставки.
"Другой вопрос, мы всегда об этом говорим, нужна стабильность, объемы поставок. Чтобы в течение календарного года как минимум обеспечить 50 тонн ежемесячно. Это очень важно. Одна из задач – масштабировать, увеличить объем производства", – добавил Шаккалиев.
