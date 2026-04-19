Армейский спортсмен стал победителем турнира «Әскер барысы – 2026»

В Алматы завершился отборочный турнир по қазақ күресі среди военнослужащих на звание «Әскер барысы – 2026». Соревнования объединили сильнейших представителей силовых структур страны, передает BAQ.KZ.

Организатором турнира выступил Спортивный комитет Министерства обороны – Центральный спортивный клуб армии.

В состязаниях приняли участие десять команд, представляющих Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Национальную гвардию, Службу государственной охраны и Пограничную службу. На ковер вышли 18 сильнейших военнослужащих-спортсменов, продемонстрировав высокий уровень подготовки, силу и волю к победе.

Турнир был направлен на популяризацию қазақ күресі среди военнослужащих, повышение уровня физической подготовки личного состава, укрепление боевого духа, а также развитие военно-прикладных видов спорта.

По итогам напряженной борьбы определены победители: обладателем первого места стал ефрейтор Айдар Бескемпир (Спортивный комитет МО РК – Центральный спортивный клуб армии). Второе место досталось сержанту Адилю Оразбаеву (Спортивный комитет МО РК – Центральный спортивный клуб армии). Третье место занял майор Жанибек Дюсембаев (Министерство внутренних дел).

Обладатели первого и второго мест получили право представить Министерство обороны на республиканском турнире «Қазақстан барысы», где будут защищать честь ведомства на национальном уровне.

Отметим, что представители Центрального спортивного клуба армии традиционно демонстрируют высокие результаты. Капитан Марат Байкамуров становился победителем турнира «Қазақстан барысы-2025 года», а лейтенант Ерасыл Кажыбаев – победителем турнира «Қазақстан барысы-2024 года» и трехкратным серебряным призером этого престижного республиканского соревнования.