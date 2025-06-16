В ночь на 10 июня российские войска нанесли удар по Киеву, в результате чего было сильно повреждено здание представительства американской компании Boeing, передает BAQ.KZ. Как сообщает Financial Times со ссылкой на шесть осведомленных источников, удар был целенаправленным и нанес серьезный ущерб административному пятиэтажному зданию на улице Глубочицкой, где находится офис Boeing Ukraine LLC. Украинские спасатели опубликовали фотографии разрушений, на которых видно, что несколько этажей сгорели, а территория строго охраняется.

Представитель Boeing подтвердил, что в результате атаки никто не пострадал и работа компании не претерпела сбоев. Сейчас деятельность Boeing в Украине сосредоточена на инженерной и технической поддержке, в том числе сотрудничестве с авиапроизводителем "Антонов". В компании трудятся более тысячи сотрудников.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал удар по американской компании примером неуважения России к усилиям США по мирному урегулированию и подчеркнул, что атаки на западный бизнес демонстрируют важность дальнейшей поддержки Украины со стороны США и Европы. Российский удар по представительству Boeing может серьезно осложнить отношения между Москвой и Вашингтоном, отмечают эксперты.