Армия США использовала ИИ Маска в операциях против Ирана

Правительство США заявило в суде, что американские военные применяли искусственный интеллект компании xAI Илона Маска, включая чат-бот Grok, в ходе операций, связанных с конфликтом с Ираном.

Эти данные всплыли в рамках судебного разбирательства по экологическому иску против дата-центра xAI в штате Теннесси. Министерство юстиции США утверждает, что инфраструктура компании имеет стратегическое значение и связана с вопросами национальной и энергетической безопасности.

В судебных материалах приведены показания представителя Пентагона Кэмерона Стэнли. Он заявил под присягой, что система Grok Gov Model, созданная на базе Grok, применялась для анализа целей и поддержки военных решений. По его словам, ИИ мог существенно ускорять процесс планирования и повышать эффективность операций.

При этом официальные структуры не раскрывают, как именно распределялись задачи между различными ИИ-системами и в каком объёме они использовались.

Отдельно отмечается, что иск против xAI подан правозащитной организацией NAACP. Она обвиняет компанию в эксплуатации газовых турбин без разрешений, что, по её версии, приводит к загрязнению воздуха в жилых районах. В xAI настаивают, что оборудование носит временный характер и не нарушает экологические нормы.

Ранее также сообщалось, что Пентагон использовал ИИ-системы компании Anthropic, включая модель Claude, для анализа боевой обстановки, планирования и обработки разведданных.

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