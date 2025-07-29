Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня
Обострение на границе.
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Ситуация на таиландско-камбоджийской границе вновь вышла из-под контроля: армия Таиланда заявила о нарушении режима прекращения огня со стороны Камбоджи, несмотря на договорённости, достигнутые накануне в Куала-Лумпуре, передает BAQ.KZ.
По словам заместителя представителя армии Таиланда Ритчи Суксуванона, в районе Фу Макуа вскоре после полуночи зафиксированы обстрелы, приведшие к ожесточённой перестрелке между военными двух стран, которая продолжалась до самого утра. Аналогичные столкновения произошли и в районе Сам Тэт, где боевые действия, по данным тайской стороны, шли до 5:30 утра по местному времени.
Инцидент произошёл всего через несколько часов после того, как премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим объявил об успешных переговорах между Бангкоком и Пномпенем. В рамках соглашения стороны договорились о полном прекращении огня и запланировали серию встреч военного и дипломатического характера, включая переговоры региональных командующих и заседание двустороннего комитета по вопросам границ, назначенное на 4 августа.
Официальный Пномпень пока не дал публичных комментариев по поводу обвинений со стороны Таиланда. Однако аналитики предупреждают: если обострение продолжится, это может поставить под угрозу не только хрупкий мирный процесс, но и региональную стабильность в целом.
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