В столице Армении, Ереване, стартовал этап Кубка мира по спортивному и боевому самбо, передает BAQ.KZ.

По итогам первого соревновательного дня представители сборной Казахстана завоевали 1 золотую, 4 серебряные и 8 бронзовых медалей. Представляем вашему вниманию призёров:

Чемпионы:

Арнур Куатай (–71 кг) - спортивное самбо

Серебряные призёры:

Жандос Бейсенбаев (–71 кг) - спортивное самбо

Еламан Койшыбаев (–98 кг) - спортивное самбо

Темирлан Кольбай (+98 кг) - спортивное самбо

Аружан Асемкамалкызы (–72 кг) - боевое самбо

Бронзовые призёры:

Нурсултан Нурсейитов (–64 кг) - спортивное самбо

Даурен Камаш (–88 кг) - спортивное самбо

Шолпан Алтынбек (–50 кг) - боевое самбо

Маржан Бизак (–59 кг) - боевое самбо

Арухан Тургынбоева (–65 кг) - боевое самбо

Меруерт Нурмаханова (–65 кг) - боевое самбо

Улбосын Адилова (–80 кг) - боевое самбо

Нурила Асанкызы (+80 кг) - боевое самбо

Отметим, данный турнир является первым рейтинговым соревнованием для самбистов в текущем сезоне. Сегодня, в заключительный день, определятся призёры в оставшихся весовых категориях.