  • Арнур Куатай стал победителем этапа Кубка мира по боевому самбо в Ереване

Арнур Куатай стал победителем этапа Кубка мира по боевому самбо в Ереване

Турнир является первым рейтинговым соревнованием для самбистов в текущем сезоне.

Министерство туризма и спорта РК
Фото: Министерство туризма и спорта РК

В столице Армении, Ереване, стартовал этап Кубка мира по спортивному и боевому самбо, передает BAQ.KZ.

По итогам первого соревновательного дня представители сборной Казахстана завоевали 1 золотую, 4 серебряные и 8 бронзовых медалей. Представляем вашему вниманию призёров:

Чемпионы:
Арнур Куатай (–71 кг) - спортивное самбо

Серебряные призёры:
Жандос Бейсенбаев (–71 кг) - спортивное самбо
Еламан Койшыбаев (–98 кг) - спортивное самбо
Темирлан Кольбай (+98 кг) - спортивное самбо
Аружан Асемкамалкызы (–72 кг) - боевое самбо

Бронзовые призёры:
Нурсултан Нурсейитов (–64 кг) - спортивное самбо
Даурен Камаш (–88 кг) - спортивное самбо
Шолпан Алтынбек (–50 кг) - боевое самбо
Маржан Бизак (–59 кг) - боевое самбо
Арухан Тургынбоева (–65 кг) - боевое самбо
Меруерт Нурмаханова (–65 кг) - боевое самбо
Улбосын Адилова (–80 кг) - боевое самбо
Нурила Асанкызы (+80 кг) - боевое самбо

Отметим, данный турнир является первым рейтинговым соревнованием для самбистов в текущем сезоне. Сегодня, в заключительный день, определятся призёры в оставшихся весовых категориях.

