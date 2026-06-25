АРРФР опубликовало итоги стресс-теста 11 банков Казахстана

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало результаты надзорного стресс-тестирования в разрезе отдельных банков за 2025 год. Из данных видно, что устойчивость 11 крупнейших игроков к кризисному сценарию распределена крайне неравномерно, и уязвимости у каждого свои.

При мгновенном скачке ставок и переоценке портфелей сильнее всего проседают активы Freedom Bank Казахстан — минус 17,2%. Следом ForteBank (−11,0%) и Bereke Bank (−9,1%). Причина — концентрация в облигациях, которые дешевеют при росте доходностей. На противоположном полюсе Евразийский банк (+2,5%) и Bank RBK (+3,7%): у них переоценка вышла в плюс за счёт диверсифицированной валютной структуры активов — ослабление тенге сыграло им на руку.

Кредитный риск: запас прочности по провизиям

Ключевой показатель — насколько банк нарастил бы покрытие проблемных займов резервами в стрессе. Наибольший потенциальный рост у Alatau City Bank (+18,8 п.п.), Евразийского банка (+16,6 п.п.) и ForteBank (+12,5 п.п.). Слабее всех Нурбанк (+5,8 п.п.) и Freedom Bank (+3,8 п.п.). По абсолютному уровню покрытия на конец сценария лидирует ForteBank (24,1%), замыкают Bereke (8,4%) и Нурбанк (6,7%).

Доходы как подушка

Именно процентные и комиссионные доходы вытягивают капитал банков в кризис. Сильнее всего эффект у ForteBank (+24,1 п.п. к капиталу), Банка ЦентрКредит (+21,6 п.п.) и Евразийского (+21,0 п.п.). Kaspi следом (+20,9 п.п.). Минимальная доходная подушка у Нурбанка (+6,7 п.п.) и Bereke (+8,4 п.п.).

Кто в зоне риска

Любопытен профиль ForteBank: лучший в секторе по способности зарабатывать в кризис, но один из самых уязвимых к рыночной переоценке. Freedom Bank — зеркальная картина: максимальная просадка активов при минимальном запасе по провизиям, что делает его наиболее чувствительным к одновременному удару. Нурбанк стабильно оказывается в нижней части всех трёх рейтингов.

Оговорка регулятора: эти показатели нельзя читать как оценку финансового состояния банка по отдельности — итоговая устойчивость определяется совокупным влиянием всех рисков на капитал. По всем 11 банкам совокупный коэффициент достаточности основного капитала (k1) в стрессе остался на уровне 16,1% при нормативе 5,5%, то есть кризисный сценарий выдержали все.