АРРФР приостановил лицензию еще у одной МФО
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка приостановило действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности ТОО "МФО "аФинанс" на 3 месяца, передает BAQ.KZ.
Основанием стало невыполнение письменного предписания уполномоченного органа.
– В соответствии с законодательством приостановление действия лицензии влечет запрет на заключение микрофинансовой организацией новых договоров о предоставлении микрокредита, в том числе на продление срока действия действующих договоров о предоставлении микрокредита и их изменение, – говорится в сообщении финрегулятора.
Также микрофинансовая организация обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита.
При этом клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.
