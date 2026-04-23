АРРФР ввело порог ликвидности для банков, торгующих нестандартными активами

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка постановлением № 70 от 17 апреля 2026 года утвердило новые правила брокерской и дилерской деятельности банков на рынке ценных бумаг.

Ключевое новшество документа – требование к ликвидности. Банки, намеренные работать с нестандартными финансовыми инструментами в рамках брокерской деятельности, обязаны поддерживать коэффициент текущей ликвидности (k4) на уровне не ниже 0,6. При несоответствии этому порогу банк обязан немедленно уведомить регулятора и прекратить заключение новых сделок по таким инструментам. О намерении начать подобную деятельность необходимо уведомлять АРРФР не позднее чем за 30 дней.

Правила также закрепляют разграничение прав в зависимости от типа лицензии. Банки с универсальной лицензией получают широкий доступ к рынку: им разрешены операции с производными инструментами на валюту, драгоценные металлы, процентные ставки, ведущие мировые индексы, товарные активы без физической поставки, а также с цифровыми финансовыми активами и исламскими ценными бумагами. Банки с базовой лицензией ограничены: им доступны только государственные облигации Казахстана и суверенные бумаги иностранных государств с рейтингом не ниже BBB-.

Постановление отменяет более десяти ранее действовавших нормативных актов, регулировавших эту сферу с 2007 года, консолидируя требования в едином документе. Новые правила вступают в силу через 10 календарных дней после официального опубликования.