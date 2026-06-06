Тело молодой девушки онаружили в канале в Кызылординской области

В Шиелинском районе Кызылординской области проводится расследование после обнаружения тела девушки в шлюзе канала. Об этом сообщили в региональном департаменте полиции.

По данным правоохранительных органов, сообщение о находке поступило вечером 3 июня от жителя района. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые установили личность погибшей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В рамках расследования создана специальная оперативно-следственная группа, в состав которой вошли опытные сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что вечером 2 июня девушка ушла из дома и после этого не вернулась. Родственники сообщили о ее исчезновении.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление возможных причастных лиц.

В полиции также прокомментировали распространяемую в мессенджерах информацию о деталях происшествия. В ведомстве заявили, что часть сообщений не соответствует официальным данным следствия, и призвали граждан не распространять непроверенные сведения.

В департаменте подчеркнули, что информация досудебного расследования не подлежит разглашению в интересах следствия. Ход расследования находится на особом контроле руководства областной полиции.

Напомним, в Усть-Каменогорске возле торгового дома нашли тело женщины.