Лондонский Арсенал досрочно стал чемпионом Англии, впервые за последние 22 года.

По информации BBC, команда оформила титул после ничьи "Манчестера Сити" с "Борнмутом" – матч завершился со счетом 1:1.

Под руководством испанского тренера Микеля Артета лондонский клуб несколько сезонов подряд был близок к чемпионству, но три года подряд занимал второе место в Английской Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне "Арсенал" большую часть времени лидировал в турнирной таблице. Несмотря на поражение от "Манчестера Сити" в апреле со счетом 1:2, команда смогла сохранить первое место.

После завершения матча ничьей "Сити" с "Борнмутом" стало ясно, что "Арсенал" уже никто не сможет догнать. Капитан команды Деклан Райс после матча опубликовал фото празднования игроков с подписью: "Все решено".

Этот титул стал для "Арсенала" 14-м чемпионством в истории клуба. Последний раз команда выигрывала чемпионат Англии в сезоне 2003/04 под руководством легендарного тренера Арсена Венгера. Тогда клуб прошел весь сезон без единого поражения и получил прозвище "непобедимые".

Болельщики "Арсенала" активно поздравляют команду в соцсетях, отмечая, что ждали этого успеха более двух десятилетий.