Министерство культуры и информации Казахстана предложило общественности обсудить проект приказа о назначении специальных ежемесячных денежных выплат артистам балета, передает BAQ.KZ.

Общественное обсуждение проходит на портале "Открытые НПА" и продлится до 12 февраля.

Документ предусматривает надбавки к окладу в размере 60% от среднемесячной заработной платы артиста за последние три года, при этом расчет будет проводиться на основании документально подтвержденных доходов.

Для оценки документов и принятия решений планируется создать специальную комиссию. В ее состав войдут руководители структурных подразделений, деятели балетного искусства, а также специалисты в экономике, финансах и кадровой работе.

В министерстве отметили, что работа комиссии направлена на объективную оценку профессиональной деятельности артистов, а также на правовую и финансовую корректность принимаемых решений, исключая субъективный подход.