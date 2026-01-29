Артисты балета в Казахстане могут получать надбавки к зарплате
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство культуры и информации Казахстана предложило общественности обсудить проект приказа о назначении специальных ежемесячных денежных выплат артистам балета, передает BAQ.KZ.
Общественное обсуждение проходит на портале "Открытые НПА" и продлится до 12 февраля.
Документ предусматривает надбавки к окладу в размере 60% от среднемесячной заработной платы артиста за последние три года, при этом расчет будет проводиться на основании документально подтвержденных доходов.
Для оценки документов и принятия решений планируется создать специальную комиссию. В ее состав войдут руководители структурных подразделений, деятели балетного искусства, а также специалисты в экономике, финансах и кадровой работе.
В министерстве отметили, что работа комиссии направлена на объективную оценку профессиональной деятельности артистов, а также на правовую и финансовую корректность принимаемых решений, исключая субъективный подход.
Самое читаемое
- Экономист предупредил: рост пенсий в Казахстане несёт скрытые риски для бюджета
- В Павлодарской области уволили экибастузского чиновника за пьяную езду
- После гибели сразу нескольких солдат в Казахстане уволены командиры — Минобороны
- Землю в Алматинской области делили по поддельным документам акимов
- Виновен или нет? в Агентстве по делам госслужбы прояснили ситуацию по делу Сапиева