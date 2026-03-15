В Алматы в день республиканского референдума артисты Театра традиционного искусства «Алатау» выступили перед избирательным участком №545.

Артисты вышли к жителям в национальных костюмах и исполнили известное произведение Абая Кунанбаева «Көзімнің қарасы». Музыкальное выступление стало своеобразным культурным сопровождением дня голосования и привлекло внимание горожан, которые приходили на участок.

Музыкальный номер собрал вокруг себя зрителей — многие останавливались, чтобы послушать исполнение, поддерживали артистов аплодисментами и делали фотографии.

Отмечается, что подобные творческие выступления стали частью культурной программы, сопровождавшей день референдума в городе, и помогли создать для жителей Алматы теплую и доброжелательную атмосферу.