Артисты устроили перфоманс у участка референдума в Алматы
В Алматы перед участком референдума артисты театра «Алатау» устроили музыкальный перфоманс.
Музыкальное выступление прошло перед избирательным участком №545 и стало частью культурного сопровождения дня голосования, передает BAQ.kz.
Артисты вышли к жителям в национальных костюмах и исполнили известное произведение Абая Кунанбаева «Көзімнің қарасы». Музыкальное выступление стало своеобразным культурным сопровождением дня голосования и привлекло внимание горожан, которые приходили на участок.
Музыкальный номер собрал вокруг себя зрителей — многие останавливались, чтобы послушать исполнение, поддерживали артистов аплодисментами и делали фотографии.
Отмечается, что подобные творческие выступления стали частью культурной программы, сопровождавшей день референдума в городе, и помогли создать для жителей Алматы теплую и доброжелательную атмосферу.
