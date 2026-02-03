Несколько месяцев шла активная работа над проектом новой Конституции Казахстана, подчеркнул уполномоченный по правам человека Казахстана Артур Ластаев, выступая на заседании Конституционной комиссии, передает BAQ.KZ.

Как отмечает он, обсуждения велись как в рабочей группе, так и на заседаниях комиссии, с участием экспертов, общественности и заинтересованных граждан.

– Несколько месяцев шло активное обсуждение как в рабочей группе, так и в стенах комиссии. Заседания транслировались онлайн, любой желающий мог подключиться. Фундаментальная основа нашей государственности разрабатывалась не кулуарно, а максимально прозрачно и транспарентно, — отметил Ластаев.

Он добавил, что работа комиссии была предметной, с акцентом на результат, что позволило подготовить сбалансированный и продуманный проект Основного закона. Большой блок поправок связан с концептуальным преобразованием ключевых институтов государства, а другой - с экспертными предложениями, направленными на эволюционное развитие Конституции.