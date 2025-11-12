Артём Антропов принес Казахстану бронзу на Играх исламской солидарности
Сегодня, 16:46
147Фото: Нұрғали Жұмағазы
Представитель сборной Казахстана по тяжелой атлетике Артём Антропов завоевал бронзовую медаль на Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
В весовой категории до 110 кг он показал третий результат в упражнении "толчок".
В своем лучшем подходе он поднял 223 кг. Победителем в этом упражнении стал узбек Акбар Джураев (227 кг), а второе место занял иранец Алиреза Насири (224 кг).
Отметим, что в упражнении "рывок" Артём взял вес 161 кг и занял седьмое место, а по итогам двоеборья с результатом 384 кг (161+223) он стал пятым.
