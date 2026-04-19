Аруна Жангельдина принесла Казахстану пятую медаль ЧА по дзюдо

Казахстанская дзюдоистка Аруна Жангельдина завоевала бронзовую награду на чемпионате Азии, который проходит в Ордосе, передает BAQ.KZ.

В поединке за третье место в весовой категории до 78 кг она одолела представительницу Тайбэя — Ван Цзеси. Основное время встречи завершилось без набранных баллов, однако соперница получила третье предупреждение, что принесло победу казахстанке.

После схватки спортсменка призналась, что рассчитывала на более высокий результат:

«Эмоции замечательные! Я рассчитывала на первое место, но, видимо, так суждено, и сегодня взяла бронзу. Первая схватка была самой тяжелой — с монголкой. В поединке с китаянкой, которая в итоге стала чемпионкой, допустила ошибку. В борьбе за медаль выиграла удушающим приёмом, а затем победила за счёт “Хансоку”», — рассказала Жангельдина.

Эта награда стала пятой для сборной Казахстана на турнире. Ранее Адилет Алмат завоевал «золото», а Эсмигуль Куюлова, Абылайхан Жубаназар и Айдар Арапов также стали бронзовыми призёрами континентального первенства.