Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен не вышел на заключительную партию против казахстанки Бибисары Асаубаевой на турнире Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 в Будапеште. Казахстанская шахматистка получила техническую победу, однако общий счёт остался в пользу норвежца. Почему Карлсен отказался играть и что об этом говорят организаторы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ChessBase India.

Что произошло

17 ноября Карлсен и Асаубаева встретились в полуфинале плей-офф за 17–20-е места. Формат турнира предусматривает четыре партии в блиц, две в рапид и одну в быструю классику (Fast Classic). За победу в заключительной партии начисляют сразу восемь очков.

Карлсен выиграл три блиц-партии, одну завершил вничью и одержал две победы в рапиде. К последней встрече он уже лидировал со счётом 11,5:0,5 и обеспечил себе победу по итогам дня.

Норвежец решил не играть заключительную партию. Асаубаева прождала соперника за доской 15 минут, после чего ей присудили техническую победу. Восемь очков перешли казахстанке, и день завершился со счётом 11,5:8,5 в пользу Карлсена.

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Почему Асаубаеву не предупредили

Руководитель Total Chess Кьелл Мадланд объяснил, что Карлсен обсуждал своё решение с судьями, но заранее не объявлял об отказе.

«Он был здесь и обсуждал ситуацию с судейской бригадой. Он уже выиграл этот день – система предусматривает именно победу по итогам дня, и у него уже было достаточно очков для этого. Поэтому он не захотел играть последнюю партию, и ему не было необходимости это делать».

На вопрос, почему казахстанскую шахматистку не предупредили, Мадланд ответил, что в этом не было необходимости.

«Нет, потому что он мог сыграть, если бы захотел. Разумеется, мы заранее не обсуждали это с Бибисарой – в этом не было необходимости. Пока ситуация не прояснилась, мы сами не знали, что произойдёт».

По словам руководителя турнира, правила одинаковы для всех участников, поэтому менять их специально после этого случая организаторы не намерены.

Сам Карлсен в комментарии норвежскому телеканалу TV2 назвал заключительную встречу «совершенно бесполезной партией», поскольку победитель игрового дня уже был определён.

Между тем Асаубаева после первого дня поделилась разбором одной из блиц-партий, в которой упустила возможность получить решающее преимущество.

«Хорошо вела первую блиц-партию, эх, побила бы тут слона», – написала она в Telegram.

18 ноября шахматисты должны продолжить противостояние. По итогам второго игрового дня определится участник матча за 17-е место.