Асаубаева признана игроком дня на Турнире претендентов-2026
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева и представитель Узбекистана Жавохир Синдаров признаны «игроками дня» по итогам 13-го тура Турнира претендентов - 2026.
Соревнования проходят в городе Пафос.
«Жавохир, обеспечивший себе титул победителя Турнира претендентов за тур до конца, и Бибисара, одержавшая убедительную победу, стали „игроками дня“ по итогам 13-го тура», — говорится в сообщении пресс-службы FIDE.
Победа Синдарова и успех Асаубаевой
Жавохир Синдаров досрочно гарантировал себе победу в турнире, показав уверенную игру на протяжении всего соревнования.
Бибисара Асаубаева, в свою очередь, также продемонстрировала сильное выступление, одержав убедительную победу в 13-м туре.
Что сказала Асаубаева
После турнира казахстанская шахматистка прокомментировала победу Синдарова и рассказала о своем отношении к нему.
«Я очень рада за него и очень им горжусь, потому что знаю его последние пять лет, и мы росли, наблюдая за достижениями друг друга. И, я думаю, он один из самых добрых людей в мире. Да, и я очень рада, что он победил. Он это абсолютно заслужил», — сказала Асаубаева.
Интерес в сети
Отдельное внимание в сети привлекли совместные фотографии шахматистов, которые активно обсуждаются пользователями.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
