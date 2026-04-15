Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева и представитель Узбекистана Жавохир Синдаров признаны «игроками дня» по итогам 13-го тура Турнира претендентов - 2026.

Соревнования проходят в городе Пафос.

«Жавохир, обеспечивший себе титул победителя Турнира претендентов за тур до конца, и Бибисара, одержавшая убедительную победу, стали „игроками дня“ по итогам 13-го тура», — говорится в сообщении пресс-службы FIDE.

Победа Синдарова и успех Асаубаевой

Жавохир Синдаров досрочно гарантировал себе победу в турнире, показав уверенную игру на протяжении всего соревнования.

Бибисара Асаубаева, в свою очередь, также продемонстрировала сильное выступление, одержав убедительную победу в 13-м туре.

Что сказала Асаубаева

После турнира казахстанская шахматистка прокомментировала победу Синдарова и рассказала о своем отношении к нему.

«Я очень рада за него и очень им горжусь, потому что знаю его последние пять лет, и мы росли, наблюдая за достижениями друг друга. И, я думаю, он один из самых добрых людей в мире. Да, и я очень рада, что он победил. Он это абсолютно заслужил», — сказала Асаубаева.

Интерес в сети

Отдельное внимание в сети привлекли совместные фотографии шахматистов, которые активно обсуждаются пользователями.