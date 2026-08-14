Асаубаева вошла в топ-5 престижного шахматного турнира в США
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Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала первую победу на престижном турнире Cairns Cup 2026, который проходит в Сент-Луисе (США), и поднялась в лидирующую группу соревнований.
В партии четвертого тура двукратная чемпионка мира по блицу белыми фигурами уверенно обыграла бывшую чемпионку мира из Швейцарии Александру Костенюк. Встреча завершилась уже на 23-м ходу после того, как соперница признала поражение.
До этого Асаубаева трижды сыграла вничью – с украинкой Анной Музычук, представительницей Индии Рамешбабу Вайшали и американкой Элис Ли.
После четырех туров казахстанская шахматистка набрала 2,5 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. Лидирует китаянка, бывшая чемпионка мира Тань Чжунъи, у которой 3,5 очка.
В пятом туре Бибисара Асаубаева сыграет черными фигурами против индийского гроссмейстера Дивьи Дешмух.
Турнир Cairns Cup 2026 проходит по круговой системе с участием десяти сильнейших шахматисток мира и завершится 19 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов, а победительница получит 60 тысяч долларов.
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