Асаубаева вошла в топ-5 престижного шахматного турнира в США

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала первую победу на престижном турнире Cairns Cup 2026, который проходит в Сент-Луисе (США), и поднялась в лидирующую группу соревнований.

В партии четвертого тура двукратная чемпионка мира по блицу белыми фигурами уверенно обыграла бывшую чемпионку мира из Швейцарии Александру Костенюк. Встреча завершилась уже на 23-м ходу после того, как соперница признала поражение.

До этого Асаубаева трижды сыграла вничью – с украинкой Анной Музычук, представительницей Индии Рамешбабу Вайшали и американкой Элис Ли.

После четырех туров казахстанская шахматистка набрала 2,5 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. Лидирует китаянка, бывшая чемпионка мира Тань Чжунъи, у которой 3,5 очка.

В пятом туре Бибисара Асаубаева сыграет черными фигурами против индийского гроссмейстера Дивьи Дешмух.

Турнир Cairns Cup 2026 проходит по круговой системе с участием десяти сильнейших шахматисток мира и завершится 19 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов, а победительница получит 60 тысяч долларов.