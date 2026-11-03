Асель Жанасова назначена заместителем Премьер-министра и министром транспорта Казахстана
3 Ноября 2026, 18:14
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3 Ноября 2026, 18:143 Ноября 2026, 18:14
130Фото: Aqorda
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Асель Жанасову заместителем Премьер-министра и министром транспорта Республики Казахстан.
Соответствующий указ подписал Глава государства, сообщили в Акорде.
Асель Жанасова освобождена от ранее занимаемой должности.
Ранее другим указом Президента Нурлан Сауранбаев был освобожден от должности министра транспорта.
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