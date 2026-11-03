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Асель Жанасова назначена заместителем Премьер-министра и министром транспорта Казахстана

3 Ноября 2026, 18:14
АВТОР
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Aqorda 3 Ноября 2026, 18:14
3 Ноября 2026, 18:14
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Фото: Aqorda

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Асель Жанасову заместителем Премьер-министра и министром транспорта Республики Казахстан.

Соответствующий указ подписал Глава государства, сообщили в Акорде.

Асель Жанасова освобождена от ранее занимаемой должности.

Ранее другим указом Президента Нурлан Сауранбаев был освобожден от должности министра транспорта.

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