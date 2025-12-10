Указом Главы государства Жанасова Асел Жубанышевна назначена заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности, передает BAQ.KZ.

Асель Жанасова родилась в 1987 года в Алматы.

В 2010 году окончила Кембриджский университет по международной стипендии Президента РК "Болашақ" в области компьютерных наук, в 2014 году - магистратуру Кембриджского университета и МГУ им. М.В. Ломоносова по программе "Executive Management".

2010-2014 гг. – специалист по информационным технологиям, менеджер Управления по информационным технологиям, директор департамента по кибер-безопасности международной компании в г. Лондон.

2014-2016 гг. – заместитель директора департамента цифровых технологий Национального Банка РК.

2016-2017 гг. – председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Зерде".

2017-2018 гг. – советник управляющего Международного финансового центра "Астана".

2018-2020 гг. – управляющий директор по цифровым технологиям Международного финансового центра "Астана".

2020-2022 гг. – вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан

2022-2025 гг. – председатель правления АО "Казпочта".

С 8 июня 2025 года назначена советником Президента Республики Казахстан.